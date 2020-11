GeForce RTX 3080 Ti in arrivo a gennaio? Ecco le presunte specifiche

Stando a quanto riportato dal portale asiatico HKEPC, NVIDIA avrebbe intenzione di lanciare la nuova GeForce RTX 3080 Ti già il prossimo gennaio per affrontare la rivale Radeon RX 6800 XT di AMD.

Rispetto alla GeForce RTX 3080 già in commercio (anche se al momento praticamente introvabile), la GeForce RTX 3080 Ti dovrebbe, stando a precedenti leak diffusi dall’utente Twitter Kopite8kimi, essere basata sulla GPU GA102-250-KD-A1, mentre il design del PCB dovrebbe riportare la sigla PG133-SKU15.

RTX 3080 Ti FE:

PG133-SKU15,

GA102-250-KD-A1,

20GB GD6X,

the same FP32 count as 3090, 10496FP32,

the same MEM speed and TGP as 3080,

no NVLINK.

— kopite7kimi4virgil (@kopite7kimi) November 4, 2020