GeIL aggiorna la sua line up Polaris RGB con nuove memorie DDR5

Il noto produttore GeIL ha presentato i suoi nuovi kit di memoria Polaris RGB DDR5 di nuova generazione che saranno disponibili nel corso del quarto trimestre di quest’anno. I moduli Polaris RGB sono dotati di heat spreader in alluminio che integra un’appariscente illuminazione RGB. GeIL ha dichiarato che le memorie saranno commercializzate anche in un’edizione priva di LED, sebbene non sia stato specificato se il design rimarrà lo stesso. La compagnia assicura l’impiego di circuiti integrati di alta qualità che vengono testati in modo esaustivo con il brevettato tester DYNA 5 SLT.

Come previsto, le memorie DDR5 di GeIL sfruttano l’ultimo DDR5 PMIC (Power Management IC) per consentire una regolazione precisa della tensione ed eventuali modifiche dell’utente. L’azienda si aspetta che il PMIC aiuti ad aumentare le prestazioni, la stabilità e il potenziale di overclock del prodotto.

Data Rate Primary Timings Voltage (V) DDR5-7200 36-44-44 ? DDR5-6800 36-44-44 ? DDR5-6400 32-36-36 ? DDR5-6000 32-36-36 ? DDR5-4800 40-40-40 1.1

GeIL venderà Polaris RGB come singoli moduli da 16GB o come kit di memoria a quattro canali con capacità fino a 128GB (4×32 GB). Il kit entry-level parte dalla frequenza di 4.800MHz con timing pari a 40-40-40 e una tensione DRAM di 1,1V. Tuttavia, sono già previsti modelli ancora più veloci. Il kit di punta offre una frequenza di 7.200MHz con timing di 36-44-44. Tuttavia, GeIL non ha indicato la tensione necessaria per raggiungere una tale velocità.

I kit di memoria DDR5 di GeIL saranno pronti per accompagnare le prossime piattaforme Intel e AMD, come i processori Alder Lake di dodicesima generazione che dovrebbero debuttare alla fine di quest’anno o al massimo all’inizio del 2022. Le CPU desktop ibride saranno probabilmente le prime in ambito consumer a sfruttare lo standard DDR5. Al momento, GeIL non ha pubblicato i prezzi delle memorie Polaris RGB, ma ci aspettiamo che non saranno di certo economici. Se siete alla ricerca di nuove RAM per la vostra configurazione, vi consigliamo di dare un’occhiata al nostro articolo dedicato alle migliori RAM gaming in commercio.