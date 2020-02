GEIL, disponibili le nuove RAM DDR4 EVO SPEAR Phantom Gaming Edition

Golden Emperor International Ltd (GEIL), azienda decisamente più conosciuta come GEIL, ha presentato le nuove RAM DDR4 EVO SPEAR Phantom Gaming Edition. Per la progettazione delle memorie, GEIL si è avvalsa della collaborazione di ASRock, in modo da assicurare la massima compatibilità con le motherboard dell’azienda taiwanese.

Quest’ultima le ha sottoposte al suo programma di validazione ASRock Phantom Gaming per assicurarne le massime prestazioni, nonché la compatibilità con le proprie schede madri e un’eccezionale stabilità.

Le RAM sono disponibili con frequenze che spaziano da 2400MHz a 3200MHz ed in tagli da 4, 8 e 16GB per modulo con kit fino a 64GB. I voltaggi vanno da 1,2v per le 2400MHz ad un massimo di 1,35v per le 3200MHz mentre le latenze da CL15 a CL17.

Le memorie serie EVO SPEAR Phantom Gaming Edition sono costruite utilizzando un PCB con 10 strati, coperto da un dissipatore in alluminio nero che contribuisce alla dissipazione del calore, oltre che donare una certa estetica, mantenendo un design a basso profilo che le rende compatibili con sistemi small form factor e con la gran parte dei dissipatori. GEIL dichiara che queste memorie offrono il miglior compromesso fra costo e prestazioni per quanto riguarda videogiochi, editing video e sistemi dedicati alle animazioni 3D.

Pur essendo compatibili con le ultime schede con chipset Intel Z390 e AMD X570/X399, e praticamente con tutte le proposte che supportano lo standard DDR4, per i processori Ryzen esiste un’apposita versione ottimizzata in particolare per le piattaforme AM4. Come ciliegina sulla torta, l’azienda fornisce anche una garanzia a vita.

Non abbiamo informazioni per quanto riguarda prezzo e disponibilità nel nostro paese delle nuove GEIL EVO SPEAR Phantom Gaming Edition, ma aggiorneremo l’articolo in caso di novità.