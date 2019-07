GeIL Evo X II AMD Edition pronte per i Ryzen 3000

GeIL ha presentato tre versioni delle memorie DDR4 Evo X II: una standard, una AMD Edition e una ROG-Certified. Vediamo in cosa si differenziano.

GeIL ha presentato i nuovi kit di memoria DDR4 EVO X II. Questa seconda generazione di moduli EVO X arriverà in 3 versioni: una standard, una ottimizzata per i Ryzen 3000 e una certificata ROG. Indipendentemente dalla versione acquistata, tutti i moduli EVO X II hanno una garanzia a vita e il profilo XMP 2.0 che ne garantisce una semplice e rapida configurazione alle massime impostazioni.

Scendiamo ora nel dettaglio per scoprire quali sono le differenze tra le tre versioni. O forse sarebbe meglio partire da quello che non le differenzia, come l’estetica. Tutti e tre i modelli hanno lo stesso dissipatore con barra superiore illuminata da LED RGB (come nella precedente generazione) compatibile con MSI Mystic Light, ASUS Aura, ASRock Polychrome e Gigabyte Fusion sulle schede che madre che dispongono di tali funzionalità.

GeIL ha comunicato che le EVO X II standard edition saranno disponibili in kit che andranno da una frequenza minima di 2400 MHz a una massima di 4133 MHz con tempi di latenza CAS compresi tra CL16 e CL22. Saranno inoltre venduti in kit da massimo 64 GB e con tensioni operative tra 1,2 V e 1,4 V. Questi kit saranno disponibili nelle varianti “Stealth Black” e “Frost White”.

Per quel che sappiamo invece dei kit Evo X II AMD Edition, GeIL assicura di averli testati su un ampio numero di piattaforme X570 e Ryzen 3000 per garantirne la piena compatibilità e la migliore esperienza in game.

Queste memorie saranno disponibili in “Gunmetal Grey” o “Frost White” e i kit partiranno da 2400 MHz fino a 4000 MHz con capacità fino a 32 GB. I tempi di latenza CAS per i kit AMD Edition sono classificati tra CL12 e CL22 con tensioni operative da 1,2 V a 1,4 V.

Prodotti Frequenza Capacità Latenza Tensione Evo X II DDR4-2400 – DDR4-4133 4GB – 64GB CL16 – CL22 1,2 V – 1,4 V Evo X II AMD Edition DDR4-2400 – DDR4-4000 4GB – 32GB CL16 – CL22 1,2 V – 1,4 V Evo X II ROG-Certified DDR4-3000 – DDR4-3600 16GB – 32GB CL15 – CL18 1,35 V

L’ultima versione rimasta da analizzare è la ROG certified: questo tipo di moduli sarà disponibile solo in “Gunmetal Grey” con motivo “space” che ricorda per l’appunto quello delle schede madre Asus ROG.

GeIL ha pensato a tre velocità di clock per questa versione, nello specifico 3000, 3200 e 3600 MHz, ed una capacità massima di 32GB. Saranno disponibili con latenza CAS tra CL15 e CL16 e funzioneranno con una tensione di 1,35V. GeIL non ha purtroppo indicato prezzi e disponibilità.