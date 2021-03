Geniatech, la nuova alternativa a Raspberry Pi 4 ha una marcia in più

Geniatech XPI-3288 è un single board computer (SBC) dall’aspetto molto simile ad un Raspberry Pi, ma che possiede alcune differenze in grado di differenziarlo dagli altri prodotti in commercio. La scheda ha le stesse dimensioni di un Raspberry Pi 4, 85×56 mm, ed anche il posizionamento delle porte è molto simile, dato che le quattro USB 2.0 e la Gigabit Ethernet sono praticamente negli stessi punti del Raspberry Pi 3B. Ad animare il dispositivo è un SoC Rockchip RK3200, dotato di una CPU ARM Cortex A17 Quad Core con frequenza fino a 1,6GHz e una GPU Mali-T764.

Ciò che lo differenzia da un Raspberry Pi è la presenza di una memoria flash eMMC integrata, disponibile con capacità di 8, 16 e 32 GB e un componente WiFi opzionale che copre parte della CPU e impedisce il facile utilizzo di dissipatori per raffreddare l’unità. La parte WiFi sembra possedere un’antenna su PCB, ma ci sono anche linee per antenne WiFi esterne e Bluetooth. Il posizionamento dei connettori CSI/DSI, utilizzati sul Raspberry Pi per le fotocamere e il display ufficiale, è più vicino alle porte USB e si presume che siano compatibili con gli accessori ufficiali Raspberry Pi.

Geniatech XPI-3288 è equipaggiato con una singola porta HDMI, ingresso di alimentazione micro USB, slot micro SD e un GPIO a 40 pin compatibile con quello di Raspberry Pi, ma che si basa su numerose librerie software ottimizzate. Parlando di software, Geniatech XPI-3288 è progettato per essere utilizzato con Android 7.1 e “Linux” (termine abbastanza generico). Al momento non ci sono dettagli su quali distribuzioni siano supportate, ma viene fornito solo un riferimento al Linux Kernel 4.4. Per quanto riguarda il prezzo, il Geniatech XPI-3288 è in vendita a 75$.