GHOST: la nuova edizione limitata del Logitech G PRO wireless è già sold out

Logitech G ha rilasciato una nuova edizione limitata in bianco del suo mouse wireless G PRO denominata “GHOST“. Questa nuova variante è stata resa disponibile venerdì 24 gennaio negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito per 149,99 dollari.

I profitti delle vendite del “GHOST”, così come quelli della prima edizione limitata rilasciata a novembre, “PIXEL“, vengono donati a tre organizzazioni di beneficenza dedicate all’aiuto di milioni di persone in tutto il mondo affette da disabilità: AbleGamers, il centro di ricerca Mount Sinai di New York e SpecialEffect.

Queste organizzazioni hanno contribuito allo sviluppo del Logitech G Adaptive Gaming Kit, lanciato a novembre 2019. Quest’ultimo funziona con Xbox Adaptive Controller (XAC), l’hub unificato pensato proprio per giocatori con mobilità ridotta.

Il Logitech G Adaptive Gaming Kit consente a coloro che sono affetti da forme di disabilità di giocare nel modo più adatto e adeguato, mettendo a loro disposizione una serie di strumenti come ad esempio pulsanti piccoli e grandi con switch meccanici di alta qualità, pulsanti light touch, grilletti regolabili ad hoc, cinturini in velcro per una presa più sicura e un tappetino per il gaming, anch’esso personalizzabile. I controlli in game saranno così facilmente configurabili per un’ampia varietà di casi d’uso.

L’obiettivo è quello di portare divertimento e inclusione nella vita dei giocatori con esigenze di accessibilità e avere un impatto positivo sui giocatori di tutto il mondo.

Come capita spesso in queste occasioni, la community di videogiocatori non ha perso tempo e il “GHOST”, così come il “PIXEL” tempo fa, è andato sold out in breve tempo. Se però siete interessati ad acquistare future edizioni limitate per aiutare e supportare queste tre organizzazioni benefiche nel proseguire il loro lavoro di ricerca, potete cliccare qui per raggiungere la pagina web dedicata e registrarvi per ricevere email in merito alle prossime uscite.