AORUS CV27Q Tactical Gaming Monitor, il nuovo curvo di Gigabyte

Gigabyte ha presentato AORUS CV27Q Tacitcal Gaming, un monitor curvo da 27 pollici con FreeSync 2, risoluzione WQHD e refresh rate fino a 165 Hz.

Gigabyte ha presentato un nuovo monitor formato 16:9 da 27 pollici dotato di pannello VA con raggio di curvatura 1500R e risoluzione WQHD (2560×1440 pixel); si chiama Aorus CV27Q Tactical Gaming Monitor e, come suggerisce il nome, è pensato principalmente per i videogiocatori.

Aorus CV27Q dispone di uno schermo con gamma cromatica a 8 bit con copertura del color gamut DCI-P3 al 90% e un tempo di risposta di 1 ms (MPRT) con refresh rate fino a 165 Hz; queste specifiche, unite al supporto alla tecnologia AMD Radeon FreeSync 2 HDR, garantiscono immagini estremamente nitide e realistiche mantenendo un’elevata fluidità.

Tra le caratteristiche di spicco di Aorus CV27Q troviamo la tecnologia Black Equalizer 2.0 capace di dividere lo schermo in 1296 parti equalizzate individualmente per migliorare il contrasto tra aree scure e chiare evitando effetti di sovra e sottoesposizione.

Il monitor curvo di Gigabyte dispone inoltre della tecnologia Active Noise Canceling 2.0 che, tramite un insieme di microfoni integrati, facilita la comunicazione durante le sessioni di gioco riducendo i disturbi causati dal rumore ambientale. ANC 2.0 garantisce un rapporto segnale-rumore (SNR) di 120 dB ed è in grado di supportare cuffie ad alta impedenza fino a 600 ohm.

Aorus CV27Q è sostenuto da una base in metallo orientabile in tre dimensioni e presenta un design ergonomico con due strisce LED RGB a forma di fulmine poste specularmente sul pannello posteriore dotato di due ingressi HDMI, due porte USB 3.0 e una Display Port 1.4.

Per migliorare l’esperienza di gioco, Aorus CV27Q Tactical Gaming Monitor dispone inoltre di alcune funzioni presenti su tutta la serie Aorus Tactical:

GameAssist: nei giochi, grazie all’OSD, visualizza mirini, un timer, un cronometro e guide per l’allineamento di più monitor.

nei giochi, grazie all’OSD, visualizza mirini, un timer, un cronometro e guide per l’allineamento di più monitor. AORUS Dashboard: fornisce informazioni in tempo reale sull’uso dell’hardware consentendo di tenere sotto controllo temperatura della CPU, frequenza di clock, velocità delle ventole e molto altro.

fornisce informazioni in tempo reale sull’uso dell’hardware consentendo di tenere sotto controllo temperatura della CPU, frequenza di clock, velocità delle ventole e molto altro. OSD Sidekick: una pratica interfaccia che permette di gestire le impostazioni dello schermo usando mouse e tastiera.

Al momento non sono noti prezzo e data di disponibilità di questo monitor. In Italia i monitor Gigabyte non sono diffusissimi, ma qualche modello ha fatto capolino negli shop online se volete dare un’occhiata: KD25F (240 Hz, 24,5″ – Amazon), AD27QD (144 Hz, WQHD – Amazon) e CV27F (165 Hz, Full HD – Amazon).