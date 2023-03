I processori Ryzen serie 7000 sono ormai sul mercato da diverso tempo e se state cercando una schede madre di qualità in formato mini ITX, la nuova Gigabyte B650I Aorus Ultra potrebbe costituire una scelta piuttosto sensata. Come dice il nome stesso, la Gigabyte B650I Aorus Ultra è equipaggiata con il chipset B650 e consente l’installazione dei processori AMD basati sull’architettura Zen 4, vista la presenza del socket AM5.

Caratteristiche tecniche e connettività

La scheda madre Gigabyte B650I Aorus Ultra presenta uno slot PCI Express 16 PCIe 4.0 per il collegamento della vostra scheda grafica con tecnologia Ultra Durable Armor, mentre, per quanto riguarda l’archiviazione, sulla motherboard trovano posto tre slot M.2 (uno M.2 2280 PCIe 5.0 x4 e uno M.2280/2260 PCIe 4.0 x4 controllati dalla CPU e uno M.2 2280 PCIe 4.0 gestito dal chipset). Sulla scheda si trovano anche due slot DDR5 6400 MT/s (OC) con Ultra Durable Memory Armor e supporto alla tecnologia Dual Channel. Inoltre, vengono supportato anche i profili AMD EXPO e Intel XMP per la massima stabilità e un overclock più semplice possibile.

La connettività è piuttosto buona, comprendendo nel pannello I/O posteriore le uscite video HDMI e DisplayPort, una USB Type-C con supporto USB 3.2 Gen 2, due USB 3.2 Gen 2 Type-A, due USB 3.2 Gen 1, due USB 2.0, una porta Ethernet 2,5Gb/s, due connettori per le antenne destinate alla scheda di rete WiFi 6E, due jack audio da 3,5mm e un pulsante Q-Flash Plus. Sono altresì presenti molteplici header interni per ottenere ulteriori porte USB e quattro porte SATA da 6 Gb/s.

La stabilità operativa è garantita da un sottosistema di alimentazione con 8+2+1 stadi di potenza con componenti di alta qualità. Grazie al suo design termico, Gigabyte garantisce prestazioni costantemente di alto livello per assicurare la massima stabilità a CPU, chipset, memorie e SSD e basse temperature anche sotto carico. I dissipatori M.2 Thermal Guard III con raffreddamento attivo prevengono il throttling sulle unità di memorizzazione ad alta velocità, grazie anche a un design speciale delle scanalature sul dissipatore che migliora ulteriormente il flusso d’aria all’interno dello chassis e ottimizza l’efficienza di convezione del calore.

La scheda madre Gigabyte B650I Aorus Ultra fa uso di un PCB a 12 strati, così da dissipare rapidamente il calore intorno ai regolatori di tensione per migliorare la stabilità generale del sistema e fornire alla CPU più margine di overclocking, mentre il sistema Smart Fan 6 gestisce tutta la parte relativa alla velocità dinamica delle ventole e della pompa dell’acqua nel caso si utilizzi un sistema di raffreddamento a liquido.

La scheda presenta inoltre un chip ALC4080 per la gestione dell’audio, che offre una componente sonora “Hi-Res” e supporta la tecnologia DTS:X Ultra per offrire un’esperienza di ascolto surround sia con gli speaker esterni che con le cuffie, grazie ad un’elaborazione basata su canali, scene e oggetti.

Software e overclocking

La scheda madre Gigabyte B650I Aorus Ultra dispone di tecnologie avanzate per l’overclocking, caratteristica su cui l’azienda punta molto. Il BIOS UEFI fornisce tutto il necessario per configurare, modificare e ottimizzare la vostra build e dispone di due modalità distinte (una avanzata che permette di avere un controllo completo e una semplificata che visualizza le impostazioni e le informazioni più importanti ed offre procedure guidate, funzionalità drag-and-drop).

Trattandosi di un prodotto destinato ai videogiocatori, la motherboard supporta il software RGB Fusion 2.0 per fornire la possibilità di personalizzare l’aspetto della propria configurazione e in particolare dei vari LED RGB che circondano la scheda e ulteriori dispositivi esterni collegati ai rispettivi header.

Passando al software, la scheda madre Gigabyte B650I Aorus Ultra sfrutta il programma Gigabyte Control Center (GCC), che, grazie alla sua interfaccia utente intuitiva, permette di controllare tutte le funzioni essenziali e mantiene il sistema sempre aggiornato così da sfruttare al meglio l’hardware installato.

Chi dovrebbe acquistarla?

Il mercato offre solamente una manciata di schede madri mini-ITX con socket AM5, il che rende questa Gigabyte B650I Aorus Ultra una delle poche scelte possibile per chi ama i form factor ridotti e vuole un PC di ultima generazione targato AMD. La scheda madre dell’azienda taiwanese si configura senza dubbio come una buona opzione per chi vuole un prodotto di fascia medio-alta, che pur non avendo il chipset top di gamma X670E offre ottime caratteristiche tecniche, a partire dalla presenza di tre slot M.2 per SSD PCIe 5.0 e PCIe 4.0. Purtroppo però, a differenza di alcuni prodotti concorrenti (come la ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WiFi o la MSI MPG B650I Edge WiFi) questa Gigabyte B650I Aorus Ultra soffre di problemi di disponibilità, che ad oggi la rendono molto poco appetibile: è difficile da trovare e molto spesso, quando è disponibile, ha un prezzo decisamente più alto del previsto.