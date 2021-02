Gigabyte, ecco il suo nuovo server con AMD EPYC e NVIDIA A100

Nella giornata di ieri vi avevamo parlato della mossa piuttosto inconsueta di Gigabyte relativa al ritiro dal mercato della scheda grafica GeForce RTX 3090 Turbo, forse a causa, ma si tratta di pure speculazioni, di pressioni da parte di NVIDIA, la quale aveva osservato un certo impiego di prodotti simili per server, ambito per il quale è più indicata la linea professionale della casa californiana, il cui esponente più recente è costituito dalla A100. Oggi, invece, Gigabyte ha annunciato il suo nuovo server per AI, high-performance computing (HPC) e analisi dei dati, chiamato G262-ZR0. Si tratta di uno dei primi del settore con quattro GPU di elaborazione NVIDIA A100, accompagnate da due processori AMD EPYC serie 7002 ‘Rome’ con un massimo di 64 core per CPU. Ricordiamo che le quattro schede NVIDA A100 offrono 13.824 core FP64 CUDA, 27.648 core FP32 CUDA e prestazioni aggregate di 38,8 FP64 TFLOPS e 78 FP32 TFLOPS, oltre a tantissima, e velocissima, memoria HBM2.

La macchina può essere dotata fino a 16 moduli di memoria RDIMM o LRDIMM DDR4-3200, tre SSD M.2 con un’interfaccia PCIe 4.0 x4 e quattro HDD o SSD da 2,5” con un’interfaccia SATA o Gen4. U.2. Il server dispone anche di due porte GbE, sei slot di espansione PCIe Gen4 x16 a basso profilo, uno slot OCP 3.0 Gen4 x16, un BMC ASpeed ​​AST2500 e due alimentatori ridondanti da 3000W con certificazione 80+ Platinum. Gigabyte afferma che G262-ZR0 fornirà le massime prestazioni di elaborazione GPU possibili in uno chassis 2U, che costituisce il suo principale vantaggio competitivo.

Purtroppo, al momento Gigabyte non ha rivelato i prezzi del suo server G262-ZR0, ma sarà naturalmente molto più economico di un sistema NVIDIA DGX A100 (che vede la presenza di ben otto A100) o analogo. Attualmente non ci resta altro che attendere ulteriori informazioni direttamente dal produttore.