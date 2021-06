Gigabyte, ecco le nuove schede madri basate sul chipset X570S di AMD

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Gigabyte ha presentato la sua nuova gamma di schede madri basate sul chipset X570S di AMD, le quali non necessitano di un raffreddamento attivo e, di conseguenza, sono più silenziose rispetto ai modelli precedenti. Le piattaforme sono rivolte a sistemi di fascia alta e quindi dispongono di VRM e connettività di rete avanzati, oltre a numerosi slot PCI Express.

La linea AMD X570S di Gigabyte include più motherboard di fascia alta a marchio Aorus dotate di socket AM4 e una sezione di VRM ad alte prestazioni con 14 o 16 fasi con stadi di potenza da 70 o 90 A. I prodotti possiedono quattro slot per le memorie DDR4, due o tre slot PCIe 4.0 x16 per schede grafiche o SSD di fascia alta, due o più slot M.2-2280 per unità con interfaccia PCIe 4.0 x4 e diverse porte SATA.

Per quanto riguarda la connettività, tutte le schede madri Aorus AMD X570S di Gigabyte dispongono di una porta 2,5GbE, porte frontali USB Type-C, alcune sono anche dotate di un adattatore di rete Wi-Fi 6 e una porta USB 3.2 Gen 2×2 Type-C.

Inoltre, tutte le motherboard offrono sofisticate capacità di overclocking e ottimizzazione delle prestazioni per garantire le massime performance con le ultime CPU Ryzen serie 5000 di AMD, inclusa la tecnologia di overclocking attivo Active OC Tuner di Gigabyte. Inoltre, sono dotate di dispositivi di raffreddamento per i loro VRM e chipset.

La famiglia Aorus AMD X570S di Gigabyte include l’ammiraglia X570S Aorus Master, l’Aorus Pro AX e l’X570S Aero G. Il prezzo degli articoli dipenderà dalle loro esatte specifiche. Eventualmente, in futuro, il produttore taiwanese metterà a disposizione anche ulteriori prodotti di fascia più bassa per venire incontro alle esigenze di un maggior numero di consumatori.