Gigabyte espande la linea AORUS WaterForce con nuovi modelli

Gigabyte ha presentato recentemente alcuni nuovi prodotti che vanno ad aggiungersi alla sua famiglia di soluzioni di raffreddamento ad acqua AORUS WaterForce. I nuovi AIO sono compatibili con tutti i socket per CPU attualmente esistenti, incluso il Intel Core i9-11900K tramite adattatori, e prendono in prestito molte funzionalità direttamente dalla linea di fascia alta (AORUS WaterForce X). Gli AIO sono disponibili con radiatori da 240mm (con due ventole da 120mm), 280mm (con due ventole da 140mm) e 360​​mm (con tre ventole da 120mm).

Rispetto ai modelli precedenti, Gigabyte ha aumentato il diametro dei tubi di 7,8mm e vengono utilizzati materiali più duraturi. L’azienda afferma che questo design aumenta il flusso d’acqua del 37%, ottimizzando la durata e la dissipazione del calore. Nel comunicato stampa è presente anche un riferimento a “nano cuscinetti lubrificanti al grafene” sulle ventole del radiatore per “attrito e rumore ultra-bassi“, i quali dovrebbero garantire un rumore inferiore del 6% rispetto alle ventole standard con doppio cuscinetto a sfera standard, oltre a più che raddoppiare la loro longevità operativa.

Per quanto riguarda le prestazioni, Gigabyte afferma che l’AIO AORUS WaterForce da 240mm può far fronte alla potenza termica del Core i9-11900K a otto core e sedici thread di Intel in esecuzione a 5,1 GHz su tutti i core e raggiungere temperature massime della CPU di 83°C durante gli stress test.

Dal punto di vista del design, radiatore, ventole e pompa sono completamente neri, ma dotati di LED ARGB compatibili con l’ecosistema RGB Fusion 2.0. Il waterblock placcato in rame presenta il consueto design dell’aquila di AORUS e una pratica animazione per il controllo della temperatura che cambia l’illuminazione ARGB in base ai valori riscontrati per avere sempre sotto controllo la situazione in modo semplice. Purtroppo, al momento non sono stati diffuse informazioni inerenti a prezzi e periodo di uscita. Tuttavia, è lecito attendersi che questi nuovi AIO AORUS WaterForce AIO avranno un costo inferiore rispetto ai modelli di punta WaterForce X.