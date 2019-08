Gigabyte: il nuovo BIOS per schede madre AMD 300 e 400 disabilita il PCIe 4.0

Il nuovo BIOS di Gigabyte per le schede madre con chipset serie 300 e 400 risolve alcuni bug con i Ryzen 3000, ma disabilita le funzionalità PCIe 4.0.

Come riportato inizialmente da Komachi su Twitter, Gigabyte ha rilasciato un nuovo firmware per le sue schede madre pre-X570, con il microcodice ABB AGESA 1.0.0.3 rivisto da AMD per le motherboard della serie 300 e 400. Sembrerebbe però che L’ultima revisione del microcodice risolva sì diversi problemi legati ai nuovi Ryzen 3000, ma disabiliti le funzionalità PCIe 4.0.

Nonostante AMD fosse stata chiara sul fatto che la PCIe 4.0 sarebbe stata disponibile solo sulla nuova serie di schede x570, principalmente a causa delle limitazioni hardware dei vecchi chipset, i maggiori produttori tra cui Asus, Biostar o la stessa Gigabyte avevano distribuito aggiornamenti del BIOS per i nuovi processori Ryzen di terza generazione che abilitavano la connessione PCIe 4.0 anche sulle vecchie schede madre.

Il changelog dell’ultimo BIOS per schede madre di Gigabyte specifica chiaramente che le funzionalità PCIe 4.0 vengono disabilitate. Le modifiche vengono applicate dal BIOS F42a in poi, e riguardano tutti i prodotti della serie 300 e 400 di Gigabyte, dalle A320 fino alle top di gamma X470.

Ciò che invece rimane in dubbio, è quale delle due parti abbia deciso di disabilitare la connessione PCIe 4.0, se AMD attraverso l’ultima revisione del suo microcodice, o se sia stata la stessa Gigabyte a prendere tale decisione. Per ora è difficile dirlo, essendo Gigabyte l’unica ad aver rilasciato un nuovo firmware per le schede madre. Per avere qualche certezza in più, non ci resta che aspettare che gli altri produttori aggiornino i propri prodotti.

In ogni caso, i proprietari di queste schede madre si trovano adesso davanti ad un bivio: dovranno infatti scegliere se aggiornare, risolvendo così alcuni dei problemi che derivano dal connubio Ryzen 3000 e motherboard serie 300 / 400 ma perdendo il supporto al PCIe 4.0, oppure se convivere con questi problemi pur di mantenere il supporto alla funzionalità.