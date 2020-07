Gigabyte IMB410TN, scheda madre mini-ITX ideale per i sistemi compatti

Il noto produttore taiwanese Gigabyte ha presentato la scheda madre con form factor thin mini-ITX GA-IMB410TN basata sul chipset H410 Express di Intel, ideale per essere impiegata in desktop compatti o sistemi all-in-one. La motherboard, dotata di socket LGA1200, supporta tutti i processori Intel di decima generazione con TDP sino a 65W ed offre due slot DDR4 SO-DIMM per l’inserimento di moduli DDR4-2666 e DDR4-2933 sino a 32GB.

La scheda madre offre un’uscita video LVDS, una porta HDMI 2.0 che supporta la risoluzione massima di 4096×2160@60Hz, e due HDMI 1.4, ognuna in grado di trasmettere segnali sino a 4096×2160@30Hz. Tuttavia, è possibile usare solo fino a due display allo stesso tempo, mentre il quantitativo massimo di memoria condivisa con la GPU integrata nei processori è di 1GB. Sono inoltre presenti ben due porte Gigabit Ethernet con supporto WOL e PXE, in grado di offrire un’ottima connettività di rete e prestazioni elevate in qualsiasi tipo di ambiente. La parte audio è affidata al chip integrato che sfrutta il codec Realtek ALC887.

Gli slot di espansione comprendono un PCI Express 3.0 x16, un connettore M.2 per l’installazione di moduli Wi-Fi ed un connettore Mini PCIe a dimensione standard per l’aggiunta di SSD MSATA. Per ciò che concerne l’archiviazione, troviamo un connettore M.2 per SSD e due porte SATA da 6 Gb/s. La connettività è completata da quattro porte USB 3.0 nella parte posteriore, mentre gli header interni consentono di collegare ulteriori quattro porte USB 2.0.

Stando a Gigabyte, la sua GA-IMB410TN utilizza circuiti integrati con livelli di resistenza ESD pari a tre volte quelli dei tradizionali IC. Questo sistema aiuta a proteggere meglio la scheda madre ed i suoi componenti da potenziali danni causati dall’elettricità statica. Non mancano neppure speciali circuiti anti-sovratensione che mettono al sicuro la motherboard e gli altri componenti connessi ad essa da eventuali picchi dovuti a problemi momentanei sulla rete elettrica.

Purtroppo, al momento Gigabyte non ha ancora specificato il prezzo finale del prodotto. Lo scorso mese la compagnia ha annunciato la nuova serie di alimentatori P750GM con certificazione 80 PLUS Gold, caratterizzata da un design estremamente compatto.