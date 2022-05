Insieme ad Asus ed MSI, Gigabyte è il terzo produttore a presentare le prime schede madri con socket AM5 pensate per i Ryzen 7000 di AMD. L’azienda ha svelato al Computex 2022 quattro nuovi modelli con chip X670, vale a dire X670E Aorus Extreme, X670E Aorus Master, X670E Aero D e X670 Aorus Pro AX. Questi sono stati fotografati da Techpowerup, che è riuscito a dare uno sguardo ravvicinato alle nuove proposte dell’azienda taiwanese. Tutti i modelli supportano le memorie RAM DDR5, mentre giudicando dalle specifiche, sembra che soltanto i modelli più costosi facciano uso del controller X670E.

Il modello di fascia più bassa è la X670 Aorus Pro AX. Si tratta di una scheda madre che dovrebbe debuttare con un prezzo di 300$, che si differenzia dal resto dei modelli per il singolo slot M.2 PCI-E 5.0 e la connettività PCI-E 4.0 per quanto riguarda la GPU. Sono anche inclusi altri 3 slot M.2 PCI-E 4.0 e due porte USB 3.2 Gen 2×2 da 20Gbps, di cui una presente nel pannello I/O posteriore e l’altra disponibile attraverso un connettore posto sul PCB. Presente anche il supporto al Wi-Fi 6E e una porta Ethernet 2,5 Gb.

Fonte: Techpowerup

Fonte: Techpowerup

Il modello successivo è la scheda madre X670 Aero D. Come nella precedente, anche qui è presente un singolo slot M.2 PCI-E 5.0, assieme ad altri tre slot M.2 PCI-E 4.0. La scheda offre una singola porta PCI-E 5.0 x16 per la GPU ed è inoltre presente il supporto all’USB4 attraverso un controller host integrato ASMedia ASM4242, che consente anche di connettere dei dispositivi Thunderbolt 3. Come ASUS nella nuova ROG Crosshair X670E, Gigabyte ha incluso un apposito pulsante per il rilascio facilitato della scheda video. X670 Aero D dovrebbe avere un prezzo sotto i 400$.

Gigabyte X670 Aorus Master è uno dei modelli di fascia più alta, e lo si capisce dalla compatibilità con il PCI-E 5.0 sia per quanto riguarda i due connettori M.2 per SSD NVMe che per la porta PCI-E x16 per la GPU. I VRM e i condensatori posti attorno al socket sono ricoperti da dei dissipatori dotati di alette, mentre l’alimentazione ha un design da 16+2+2 fasi a 105A. Il prezzo dovrebbe essere di circa 360$.

La lineup presentata in anteprima da Gigabyte termina con la X670E Aorus Extreme, una scheda madre di punta anch’essa dotata di PCI-E 5.0 per i quattro slot M.2 e la porta PCI-E x16. La connettività offre anche una porta Ethernet da 10Gbps, mentre l’alimentazione è a 18 fasi. Il modello si piazza nella fascia di prezzo dei 500$.

Potremo ovviamente aspettarci prezzi di vendita simili, quando queste schede saranno disponibili anche nel nostro mercato. Bisognerà ad ogni modo attendere il lancio dei nuovi AMD Ryzen 7000, che dovrebbe avvenire nel mese di settembre in concomitanza con le CPU Raptor Lake di Intel.