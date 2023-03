Secondo VideoCardz, Gigabyte starebbe preparando il lancio di una nuova versione della sua Radeon RX 6800 XT, la quale sarà dotata di un sistema di raffreddamento avanzato e di un PCB destinato destinato originariamente alla Radeon RX 6900.

Chiamata Gigabyte Radeon RX 6800 XT Gaming Pro, la scheda sarà basata sulla GPU Navi 21 con 4.608 stream processor abilitati e 16GB di memorie GDDR6. Tuttavia, sembra che l’azienda utilizzerà un circuito stampato con un modulo di regolazione della tensione (VRM) potenziato e un sistema di raffreddamento progettato originariamente per una scheda grafica molto più potente, la Radeon RX 6950 XT Gaming OC, che dispone di tutti i 5.120 SP attivati. Per quanto riguarda l’alimentazione, il prodotto disporrà di tre connettori PCIe a 8 pin, per un assorbimento totale massimo di 450W.

Photo Credit: VideoCardz

Photo Credit: VideoCardz

Il lancio di una nuova scheda basata sull’architettura RDNA 2 entro la fine del primo trimestre 2023 sembra avere poco senso, dato che sono disponibili le proposte RDNA 3 da ormai diversi mesi. Tuttavia, potrebbe esserci un ragionevole motivo per questa mossa. Infatti, proprio l’arrivo della nuova generazione di schede grafiche AMD Radeon serie 7000 potrebbe aver spinto la società a riutilizzare le GPU, i PCB e i sistemi di raffreddamento della gamma 6000 per ulteriori prodotti, così da disfarsi delle scorte per far spazio alla lineup aggiornata. Al momento, la data di uscita esatta di questa scheda non è ancora stata divulgata.

Ricordiamo che, in occasione della Games Developers Conference 2023 che si terrà a fine mese, AMD mostrerà la nuova versione di alcune tecnologie FidelityFX. Al momento non sono ancora note le novità che AMD intende aggiungere a FidelityFX, anche se ci si aspetta l’introduzione di Super Resolution 3.0, così come nuovi metodi per accelerare le prestazioni nei giochi con ray tracing attivo, o altri effetti impegnativi. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.