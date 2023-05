Qualche giorno fa Gigabyte ha annunciato al mondo una nuova scheda grafica esterna con raffreddamento a liquido: si chiama AORUS RTX 4090 Gaming Box e non è altro che un box esterno – da abbinare idealmente a un PC portatile – che contiene al suo interno il non plus ultra delle schede grafiche da gaming per il 2023, una RTX 4090.

Per garantire il giusto flusso di dati, la Gaming Box di AORUS è dotata di una connessione Thunderbolt 3, così da permettere anche a dei PC portatili che non avrebbero – in normali condizioni – velleità da PC da gaming di offrire capacità inaspettate, fino a poter sfruttare tecnologie all’avanguardia come il Ray Tracing.

L’alimentazione alla scheda è fornita tramite un alimentatore aggiuntivo installato all’interno della Gaming Box, mentre il raffreddamento è affidato a un sistema All-in-One, un AORUS WATERFORCE Cooling System che permette di avere temperature di esercizio ottimali con emissioni acustiche molto contenute, il mix perfetto per lavorare e giocare senza distrazioni; per assicurare le migliori temperature alla RTX 4090 installata all’interno della Gaming Box, Gigabyte ha deciso di raffreddare a liquido anche le VRAM e i MOSFET della scheda, in questo modo la sua longevità aumenta e ci sono meno problemi di affidabilità sul lungo periodo.

Oltre all’interfaccia Thunderbolt 3, la Gaming Box di AORUS è dotata di due porte USB 3.2, una porta Ethernet, 3 DisplayPort, un HDMI, è compatibile con lo standard PD 3.0 per la ricarica rapida dei dispositivi che vengono collegati alla porta USB, e infine è impreziosito da qualche LED RGB, assolutamente immancabile di questi tempi.

Infine, il massimo livello di prestazioni è assicurato dalla RTX 4090 installata all’interno, in grado non solo di far girare al meglio i più recenti titoli tripla A, ma anche di permettere l’utilizzo di software dedicati ai creatori di contenuti, dalle animazioni 3D passando per la fotografia e il video editing.

Al momento Gigabyte non ha fornito informazioni sul prezzo di questa soluzione, vi terremo aggiornati.