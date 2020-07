Gigabyte pubblica nuovi BIOS per le schede madri AMD per risolvere una vulnerabilità

Gigabyte ha pubblicato nuovi firmware per la sua serie di schede madri per processori AMD che offre supporto alle ultime CPU Ryzen 3000XT ed implementa alcune mitigazioni per la vulnerabilità SMM Callout Privilege Escalation.

Gli ultimi BIOS per motherboard AMD serie 500 e 400 presentano, rispettivamente, i microcodici AGESA Combo V2.1.0.0.2 e Combo V1 1.0.0.6 che correggono efficacemente il bug SMM. Tuttavia, al momento il noto produttore con sede a Taiwan sta dando priorità ai dispositivi più recenti. Secondo la tabella di Gigabyte, i firmware Beta per le schede madri equipaggiate con chipset X570 e B550 sono già disponibili per il download, mentre le versioni finali arriveranno a metà mese. Le motherboard dotati di chipset precedenti alla serie 500 riceveranno i loro BIOS beta a metà luglio, mentre le edizioni finali arriveranno a fine mese.

Chipset Versione BIOS Data di pubblicazione BIOS Beta Data di pubblicazione BIOS finale X570 F20 e successivi Metà giugno 2020 Metà luglio 2020 B550 F2 e successivi Metà giugno 2020 Metà luglio 2020 X470 F51 e successivi Metà luglio 2020 Fine luglio 2020 B450 F51 e successivi Metà luglio 2020 Fine luglio 2020 X370 F50 e successivi Metà luglio 2020 Fine luglio 2020 B350 F50 e successivi Metà luglio 2020 Fine luglio 2020 A320 F50 e successivi Metà luglio 2020 Fine luglio 2020

Le schede madri Gigabyte offrono diversi metodi per procedere all’aggiornamento del firmware, tra cui le utility @BIOS e Q-Flash. I proprietari delle motherboard X570 e B550 hanno accesso anche alla funzione Q-Flash Plus, che consente di aggiornare il firmware senza un processore, una memoria o una scheda grafica presenti. La risoluzione della vulnerabilità SMM Callout Privilege Escalation si rivolge principalmente ai clienti professionali e, fortunatamente, il problema viene risolto con una patch al microcode senza alcuna ripercussione sulle prestazioni del sistema.

Recentemente abbiamo potuto mettere le mani sulla Gigabyte B550 Aorus Master, scheda madre di fascia media che scheda ma che condivide un buon numero di funzionalità e caratteristiche con i modelli di fascia più alta della gamma Aorus, come ad esempio i VRM, il sistema di dissipazione Fins-Array con heatpipe a contatto diretto, il Wi-Fi 6 e il backplate in metallo.