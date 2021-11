Gigabyte risolve i problemi di Alder Lake con i giochi

Sin dall’annuncio dei processori Intel Alder Lake, è stato reso noto che alcuni giochi con DRM avrebbero avuto problemi di compatibilità. Il problema affliggerebbe principalmente i giochi che usano Denuvo, ma non sarebbe limitato a questi, e sarebbe causato dalla natura ibrida dell’architettura: il DRM crede che il gioco sia in esecuzione contemporaneamente su due PC con la stessa licenza.

Intel ha dichiarato di essere al lavoro con gli sviluppatori dei giochi e dovrebbe bastare un update per risolvere la situazione. C’è da dire però che difficilmente gli sviluppatori aggiorneranno tutti i propri giochi (specialmente quelli più vecchi), quindi l’ideale sarebbe avere un “piano B” per gestire questi problemi di compatibilità.

È qui che entra in gioco Gigabyte, con il suo DRM Fix Tool, un software semplicissimo e molto leggero che permette di attivare o disattivare gli E-Core (più precisamente, di fare “park” e “unpark”) presenti all’interno dei processori Alder Lake. Le schede madri Z690 offrono delle opzioni per disabilitare i Core Gracemont, ma l’opzione è nascosta nei meandri del BIOS e non tutti gli utenti sono sufficientemente esperti o “smanettoni” da trovarla; lo strumento sviluppato da Gigabyte fa sì che gli utenti non debbano perdersi nel BIOS della scheda madre, ma possano semplicemente cliccare un pulsante per poter giocare ai propri vecchi titoli.

Andando a disattivare gli E-Core, è possibile che alcuni giochi perdano di prestazioni, ma l’impatto non dovrebbe essere tale da rovinare l’esperienza; gran parte del lavoro è fatto dai P-Core ad alte prestazioni, quelli che rimangono attivi ed eseguono il gioco in questione.

Il software è disponibile sul sito ufficiale di Gigabyte e ha solamente due requisiti, oltre ovviamente la presenza di una CPU Alder Lake: la scheda madre dev’essere di Gigabyte e dev’essere aggiornata all’ultimo BIOS disponibile. Il programma infatti non funziona con le motherboard di altri brand, che speriamo seguano questo esempio e rilascino presto dei tool dedicati.