Quando si sostituisce la scheda madre del proprio PC, spesso lo si fa con l’obiettivo di creare una nuova configurazione o di apportare un significativo aggiornamento alla propria piattaforma. Se vi trovate in una di queste situazioni, non potete assolutamente perdere le offerte che GIGABYTE ha riservato sulle schede madri B760 tramite Yeppon. Fino al 30 giugno, potete acquistare alcuni modelli selezionati al miglior prezzo grazie a sconti eccezionali che arrivano fino al 31%.

I modelli messi a disposizione sono 3, tutti basati su socket LGA 1700 e chip B760, pertanto compatibili con processori Intel dall’11° generazione in poi. Due di queste schede madri supportano le RAM DDR5, soddisfacendo così le esigenze di coloro che desiderano creare un PC ad alte prestazioni in ogni ambito. I prezzi offerti sono estremamente vantaggiosi, con la B760 Gaming X AX venduta a soli 149,99€, la B760 AORUS Elite 1.0 a 179,99€ e la B760M DS3H AX a soli 109,99€.

Se volete puntare a memorie RAM di ultima generazione, la GIGABYTE B760 Gaming X AX è una delle due schede madri che supportano questa tipologia di RAM, con ben 4 slot disponibili e tecnologia XMP per una gestione delle prestazioni sempre ottimale. Per quanto riguarda lo storage, questo modello offre 3 connettori M.2 PCIe 4.0 x4, che consentono di sfruttare al massimo le potenzialità delle unità SSD M.2. Inoltre, è dotata di un design termico avanzato e di M.2 Thermal Guard per garantire la stabilità dell’alimentazione VRM.

La B760 AORUS Elite vanta invece una soluzione di alimentazione digitale VRM Twin 12+1+1 per prestazioni eccezionali e stabilità durante le sessioni di gioco e le attività ad alta intensità. Una solida alimentazione quindi per qualsiasi componente critico. Anche questo modello supporta le memorie DDR5 in modalità dual-channel, con 4 slot SMD DIMM con tanto di moduli di memoria XMP 3.0. Da segnalare poi la presenza di connettori M.2 EZ-Latch Plus, che permettono un rapido rilascio e una facile installazione delle unità M.2 senza l’uso di viti.

Con il suo prezzo di soli 109,99€, la B760M DS3H AX è la più economica delle tre, nonché l’unica a non supportare le memorie DDR5, ma ugualmente compatibile con i processori Intel della serie 13 e 12. Su questo modello è presente la tecnologia Smart Fan 6, che offre diverse opzioni di controllo della ventola, inclusi sensori di temperatura multipli e connettori di ventola ibridi con la funzione FAN STOP, per un funzionamento silenzioso e una gestione termica efficiente.

Non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste poche ma incredibili offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Schede madri GIGABYTE B760 in offerta

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!