Se avete un PC e lo usate per svolgere diverse attività, tra cui giocare, saprete che la modularità tipica di un desktop permette di fare upgrade ai componenti hardware in modo semplice e conveniente. Certo, in un periodo di crisi come quello che sta interessando il settore hardware è difficile parlare di convenienza, ma alcuni store online pubblicano a volte delle promozioni vantaggiose, permettendovi di acquistare componenti a prezzi ragionevoli.

In questo contesto, Yeppon è tra i migliori nell’ultimo periodo, soprattutto su componenti come schede video e schede madri. A confermarlo è la sua nuova promozione dedicata a una serie di hardware a marchio Gigabyte che, fino al 20 marzo, potranno essere acquistati con sconti fino al 50%. Se siete quindi alla ricerca di una GPU più potente, capace di gestire i giochi moderni a impostazioni qualitative elevate, o una scheda madre con supporto alle memorie DDR5, per un eventuale nuova configurazione, questo è il momento buono per effettuare questi acquisti.

Tra le proposte più rilevanti di questa iniziativa a tempo limitato, la scheda video Nvidia RTX 3060 customizzata da Gigabyte si colloca sicuramente ai primi posti. Servono infatti soltanto 329,99€ per acquistarla, un prezzo che, possiamo garantirvi, è davvero difficile trovare altrove al giorno d’oggi. Pur essendo progettata con un design a doppia ventola, ideale per chi possiede case compatti, questo modello è overcloccato di fabbrica, il che significa che le prestazioni saranno superiori rispetto alla scheda originale.

Come saprete, l’overclock fa alzare le temperature, soprattutto quando il carico si sposta sulla scheda video, ma per evitare problemi di surriscaldamento Gigabyte utilizza il suo sistema di raffreddamento WINDFORCE 2X che, tramite una rotazione alternata delle ventole e l’aiuto di diversi tubi di calore in rame a contatto diretto, assicura che la dissipazione del calore sia efficace anche a pieno carico.

Parliamo di una delle migliori GPU di fascia media, soprattutto per chi vuole attivare un minimo di Ray Tracing, che invece è praticamente inutilizzabile su schede video AMD di questa fascia di prezzo. In sintesi, si tratta di una buona offerta per chi ha bisogno di maggiori prestazioni lato grafica, ma vi ricordiamo che gli sconti riguardano anche altri componenti hardware.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Yeppon dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

