Gigabyte, tre motherboard X299X pronte per le CPU Intel Cascade Lake-X

Gigabyte ha svelato tre nuove motherboard della serie X299X: X299X Designare 10G, X299X Aorus Xtreme WaterForce e X299 Aorus Master.

Gigabyte ha svelato tre nuove motherboard della serie X299X. Nello specifico si tratta dei modelli X299X Designare 10G, X299X Aorus Xtreme WaterForce e X299 Aorus Master, destinati ad ospitare i nuovi processori Cascade Lake-X attesi a novembre della famiglia Core X 10000. Rispetto alla precedente generazione, Intel ha dimezzato i prezzi dei processori HEDT e pertanto ci aspettiamo una maggiore competitività dell’offerta, Ryzen Threadripper 3000 permettendo.

Nonostante usino lo stesso chipset X299 che ha debuttato circa due anni fa, le tre motherboard sono contraddistinte dalla nomenclatura X299X. Il suffisso “X” sta semplicemente a specificare che le schede sono progettate appositamente per le CPU più recenti. I processori Cascade Lake-X, infatti, sono dotati di quattro linee PCIe in più rispetto alla generazione precedente, che non sarebbero sfruttabili con le vecchie motherboard X299 (il cui BIOS sarà comunque aggiornato con il supporto ai nuovi chip).

Fra le caratteristiche delle nuove motherboard spiccano fino a 16 fasi di alimentazione, con ogni fase capace di erogare 70 A, i componenti di classe server, gli otto slot di memoria DDR4 per ospitare fino a 256 GB di RAM, il supporto alle configurazioni Multi-GPU Nvidia NVLink o AMD CrossFire a 4 vie e la certificazione per le GPU professionali Nvidia Quadro.

Sul fronte connettività troviamo un chip Intel WiFi 6 802.11AX per una velocità di rete fino a 5 o 10 Gbps, due porte USB 3.2 di tipo C con il supporto alla tecnologia Intel Thunderbolt 3 per una larghezza di banda fino a 40 Gbps e slot NVMe PCIe 3.0 x4 fino a 32 Gbps dove è possibile installare un modulo Intel Optane o creare un array VROC. Il modello Designare X299X 10G, inoltre, dispone di un controller Ehternet X550-AT2 di Intel con due porte da 10 Gigabit.

I modelli Aorus Xtreme Waterforce e Designare X299X sono anche dotati di un adattatore AIC di quarta generazione che offre fino a quattro slot PCIe x4 M.2 extra. La componente audio è affidata all’ALC 1220-VB e al DAC ESS 9218 Sabre con la tecnologia audio AMP-UP di Gigabyte.

Le motherboard Gigabyte X299X vantano un sistema di dissipazione del calore tradizionale, mentre il modello X299X Aorus Xtreme WaterForce sfoggia un raffreddamento a liquido AIO che si occupa di processore, VRM, chipset e SSD M.2. Tutte e tre le schede madre sfoggiano la tecnologia Smart Fan 5 di Gigabyte, in modo da avere il controllo completo su tutte le ventole e i sensori di temperatura.

Le schede madre Gigabyte X299X Designare 10G, X299X Aorus Xtreme WaterForce e X299X Aorus Master dovrebbero essere presto disponibili ad un prezzo non ancora annunciato.