Gigabyte Z490 AORUS Master, la nostra anteprima

La nuova scheda madre Z490 AORUS Master di Gigabyte è dedicata al supporto delle nuove CPU Intel di decima generazione (che abbiamo recensito qui) grazie al nuovo socket LGA1200 e indicata per gli utenti più esigenti per via alla sua predisposizione all’overclock.

Osservando da lontano la scheda ATX, è possibile notare una maggiore copertura nella zona del pannello I/O posteriore e attorno agli slot di espansione PCI-Express rispetto alla Z390 AORUS Master. Nella parte bassa, queste coperture servono a nascondere e raffreddare i 3 slot M.2 PCIe 3.0 presenti ed il chipset sopra il quale troviamo il logo AORUS illuminato da dei LED RGB.

Anche la copertura del pannello I/O posteriore è illuminata da dei LED RGB ma in maniera non troppo esagerata e più sobria delle schede da gaming che siamo abituati a vedere. Sotto questa copertura troviamo un nuovo dissipatore dedicato ai VRM il cui design è composto dalle nuove Fins-Array II e dalla Direct-Touch Heatpipe II di Gigabyte. Questa soluzione permette di tenere sotto controllo i MOSFET (le 14 fasi di alimentazione) in grado di erogare come output ben 90A l’uno e alimentati da due connettori da 8 pin collocati nella parte alta della scheda.

Parlando di connettori, sia l’alimentazione della CPU (8+8 pin) che l’alimentazione della scheda (24 pin) sono rinforzate da dei supporti metallici che ne rendono più difficile la rottura, esattamente come gli slot per le memorie RAM e di espansione PCIe 4.0 (l’hardware è compatibile al nuovo standard ma le CPU Intel 10th Gen. supportano solamente l’interconnessione PCIe 3.0).

La Z490 AORUS Master supporta fino a 4 DIMM di tipo DDR4 da massimo 32GB l’uno (per un totale di 128GB) in configurazione Dual Channel. È possibile spingere i moduli di memoria a frequenze estreme grazie alla presenza di profili XMP fino a 5000MHz e alla presenza di una schermatura sulle tracce che collegano le RAM alla CPU e che ne attenuano le interferenze.

Continuando il tour della scheda madre, sono presenti ben 8 connettori ibridi a 4 pin per ventole e pompe per il raffreddamento a liquido AIO o personalizzato. Questi sono accompagnati da 2 connettori a 2 pin dedicati a sensori di temperatura esterni (che si aggiungono ai 7 sensori interni della scheda) e al singolo connettore 2 pin a cui collegare un sensore di rumorosità.

Tutti i connettori appena citati sono gestiti dal software Smart Fan 5 di Gigabyte che permette di personalizzare in maniera granulare tutte le impostazioni relative al raffreddamento del sistema.

Nella zona adiacente ai moduli RAM e sottostante al connettore a 24 pin è presente un connettore USB 3.2 Gen 2 Type-C, nelle cui immediate vicinanze è collocato un connettore che supporta 2 USB 3.2 Gen 1. È disponibile un ulteriore connettore dedicato alle più lente 4 USB 2.0/1.1. Tutti e tre questi connettori sono pensati per il collegamento al case in cui la z490 AORUS Master andrà collocata.

Le altre USB disponibili si trovano nel pannello I/O: partendo dalla parte alta sono visibili 4 USB Type-A 2.0 in nero, 2 USB Type-A 3.2 Gen 1 in blu e 4 porte USB 3.2 Gen 2 (una Tipe-C e 3 Type-A) in rosso. Circondata dalle USB è presente una uscita HDMI 1.4 dedicata alle GPU integrate in grado di gestire schermi fino alla risoluzione di 4096×2160 a 30Hz.

Rimanendo con lo sguardo al pannello I/O saltano subito agli occhi i connettori coassiali dedicati alle connessioni wireless. La scheda madre supporta connettività WiFi 6 (precedentemente conosciuta come WiFi ax) Dual Band a 2,4GHz e 5GHz oltre al Bluetooth 5.0 grazie al chip Intel AX201. A completare il quadro delle connessioni di rete è presente un porta RJ45 con supporto Multi-Gig 10/100/1000/2500 Mbps.

Nella parte alta del pannello è presente un pulsate “Clear CMOS” e un pulsante dedicato alle funzionalità Q-FLASH per l’aggiornamento (o il downgrade) del doppio BIOS da 256Mbit della AORUS. In fondo sono presenti invece un’uscita audio ottica S/PDIF e i 5 connettori jack da 3,5mm per l’audio multicanale 7.1, gestiti da una DAC Sabre ESS9118. I condensatori di grado audiofilo WIMA e Nichicon Fine Gold della scheda madre permettono una qualità audio in uscita di alto livello certificato Hi-Res Audio e DTS:X Ultra.

La scheda è già nelle nostre mani e sta venendo sottoposta a tutti i test del caso in attesa della recensione completa che arriverà prossimamente. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale del produttore.