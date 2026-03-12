Nel competitivo mercato dell'hardware per PC, ogni nuova generazione di schede madri promette rivoluzioni che spesso si rivelano semplici evoluzioni.

Questa volta, però, GIGABYTE sembra aver imboccato una strada diversa con la presentazione della serie Z890 PLUS, una famiglia di schede madri progettata specificamente per lavorare in sinergia con i nuovi processori Intel Core Ultra 270K Plus e 250K Plus. Due tecnologie esclusive — Ultra Turbo Mode e D5 Duo X — rappresentano il cuore pulsante di questo lancio, con l'obiettivo dichiarato di sbloccare prestazioni che i sistemi mainstream normalmente non riescono a esprimere.

Il punto di partenza più interessante riguarda la memoria RAM. Con le configurazioni DDR5, il settore si è trovato da tempo davanti a un dilemma classico: aumentare la capacità significa rinunciare alla frequenza operativa e alla stabilità. GIGABYTE ha affrontato questo problema sviluppando la tecnologia D5 Duo X, che supporta il nuovo standard CQDIMM mantenendo la retrocompatibilità con i moduli CUDIMM. In pratica, permette di ottenere la capacità tipica di una configurazione a quattro slot utilizzando soltanto due slot fisici, eliminando il compromesso che ha penalizzato gli utenti professionali fino ad oggi.

I risultati dichiarati sono ambiziosi: riducendo il carico sul canale memoria e migliorando l'integrità del segnale attraverso un'architettura del clock driver riprogettata, GIGABYTE afferma di aver raggiunto frequenze DDR5-10266, un valore che stabilisce un nuovo riferimento per le piattaforme mainstream. Per garantire che queste prestazioni siano realmente fruibili nella vita quotidiana e non solo nei laboratori di benchmark, l'azienda ha stretto accordi con produttori di memoria come ADATA, TeamGroup e V-color per certificare la compatibilità con soluzioni CQDIMM ad alta capacità, pensate anche per i carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale e alla produzione di contenuti professionali.

Aumentare la capacità senza sacrificare la frequenza: un compromesso finalmente superato.

Sul fronte delle prestazioni del processore, l'Ultra Turbo Mode si presenta come uno strumento accessibile anche agli utenti meno esperti di overclock — quella categoria di appassionati che, per fare un paragone italiano, sa usare bene una macchina ma non entra nel dettaglio della meccanica. Con un singolo clic, il sistema attiva una delle tre modalità progressive disponibili: il livello base LV1, abilitato per impostazione predefinita, ottimizza immediatamente le prestazioni gaming attraverso un overclock calibrato con precisione. Il livello LV2 Turbo spinge oltre i frame al secondo grazie a curve di core ottimizzate e un'accelerazione più aggressiva della memoria. Il livello massimo, LV3 Extreme, è pensato per chi vuole estrarre ogni singola risorsa nascosta del processore, ideale per benchmark competitivi e sessioni di gioco ad alta intensità. Il guadagno complessivo dichiarato è fino al 40% di prestazioni aggiuntive rispetto alla configurazione standard.

L'alimentazione di questi carichi di lavoro esigenti è affidata a un sistema VRM Digital Twin 16+1+2 fasi, dotato di un sistema di dissipazione termico denominato VRM Thermal Armor Advanced per mantenere l'efficienza anche sotto carico prolungato. Una soluzione particolarmente curata riguarda gli slot M.2, dove il sistema M.2 EZ-Flex introduce una base flessibile che migliora il contatto tra il dissipatore e l'SSD, incrementando le prestazioni termiche delle unità di archiviazione ad alta velocità — un dettaglio tecnico che fa differenza in chi utilizza drive NVMe di ultima generazione per ore di utilizzo consecutivo.

La costruzione fisica della scheda segue la tradizione Ultra Durable di GIGABYTE con l'introduzione di una piastra metallica posteriore UD Base Plate a copertura totale, che aumenta la rigidità strutturale del PCB, protegge i pin da esposizioni accidentali e offre una maggiore sicurezza durante le operazioni di montaggio — un aspetto non banale per chi costruisce il proprio PC da zero e deve manipolare componenti costosi.

L'esperienza di assemblaggio è stata semplificata attraverso una serie di soluzioni che GIGABYTE raggruppa sotto il nome "EZ". Tra queste spicca il WIFI EZ-Plug, un sistema di installazione rapida per l'antenna Wi-Fi abbinato alla funzione DriverBIOS che consente la connettività wireless immediata appena acceso il sistema per la prima volta. I meccanismi EZ-Latch Plus ed EZ-Click eliminano le viti per i dissipatori degli M.2 e semplificano la rimozione delle schede dai slot PCIe. Il BIOS UC 2.0 aggiornato completa il quadro con un'interfaccia rinnovata pensata per ridurre la curva di apprendimento.

La connettività rispecchia le aspettative per una piattaforma di fascia alta: rete cablata a 5GbE LAN, Wi-Fi 7 con antenna direzionale ad alto guadagno per latenze ridotte in gaming e streaming, slot M.2 PCIe 5.0 con schermatura termica M.2 Thermal Guard, e supporto USB4 Type-C con DP-Alt e DisplayPort per monitor ad alta risoluzione e periferiche dati ad alta velocità. La serie Z890 PLUS comprende modelli denominati Elite, EAGLE, FORCE e Duo X, che saranno disponibili a partire dalle prossime settimane in successione sul mercato globale.