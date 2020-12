Giocare a Cyberpunk 2077 in mobilità? Basta una APU Ryzen 5 4500U

Dopo una lunga attesa, finalmente Cyberpunk 2077 è disponibile da oggi, consentendo a milioni di giocatori di tutto il mondo di testare il prodotto sulle più svariate configurazioni, tra cui la console portatile Aya Neohttps://amzn.to/2K726im, equipaggiata con una APU Ryzen 5 4500U. Incredibilmente il titolo riesce a girare a circa 30 FPS con le impostazioni al livello più basso ad una risoluzione di 800p. Certo, non si tratterà di un’esperienza di gioco entusiasmante, ma rimane un risultato piuttosto interessante.

Aya Neo è una console prodotta in Cina dal form factor simile ad un Nintendo Switch e dotata di una APU Ryzen 5 4500U, 16GB di LPDDR4X a 4.266Mhz, un SSD NVMe da 512GB, uno schermo IPS a risoluzione 1280×800 e una batteria da 47Wh. Per quanto riguarda la GPU integrata, il Ryzen 5 4500U è dotato di sei Vega Compute Unit (CU) che funzionano fino a 1.500MHz, che dovrebbero essere più che sufficienti per spingere i titoli AAA moderni alla risoluzione mostrata dall’Aya Neo.

L’Aya Neo dispone di un paio di altoparlanti stereo, ma c’è anche un jack audio standard da 3,5mm per collegare le cuffie. Per quanto riguarda la connettività, il dispositivo offre tre porte USB-C e supporto a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. Di conseguenza, potete collegare una tastiera o un mouse cablato o wireless ad Aya Neo Founder Edition in modo da poter navigare ed eseguire le normali attività di Windows.

Sebbene la scheda tecnica non sia eccezionale, il fatto che questo dispositivo abbia abbastanza potenza per eseguire gli ultimi titoli dimostra la sua versatilità. Questa è anche una buona notizia per le persone che possiedono sistemi piuttosto vecchi o privi di una scheda grafica dedicata, dato che potrebbe essere possibile giocare a Cyberpunk 2077. Ovviamente, rimane la possibilità di appoggiarsi a servizi di Cloud Gaming come GeForce Now, a patto di avere una connessione Internet all’altezza.