Come capita a tutti di questi tempi, spesso le password accumulatesi per i vari servizi digitali sono così numerose, che si finisce spesso per dimenticarle o, peggio, per utilizzare sempre la stessa chiave d’accesso, col rischio di mostrare il fianco a possibili falle sulla sicurezza dei propri dati personali. Ecco perché, specie negli ultimi anni, troviamo abbia assolutamente senso rivolgersi ad app apposite che permettano di conservare tali dati, tenendoli anche al sicuro di malintenzionati grazie a sistemi di sicurezza di livello.

Dunque, se anche voi siete di questa idea, e se siete alla ricerca di un’app premium che vi permetta di tenere al sicuro le vostre password (e non solo), tenendo il tutto a portata di smartphone, tablet e PC, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa nuova offerta proposta da Dashlane, che in occasione della Giornata mondiale delle password, ha pensato di proporsi con uno sconto del 50% sul proprio abbonamento da 12 mesi!

Stiamo parlando di un’occasione davvero ottima per sottoscrivere un abbonamento ad un servizio ampiamente riconosciuto come uno tra i migliori del suo settore, e che per un costo di pochi euro al mese, vi permetterà di godere di una sicurezza davvero imbattibile per ciò che concerne i vostri dati salvati.

Ottenere lo sconto è davvero molto semplice, e vi basterà utilizzare il codice sconto WPD23 al checkout, prima di effettuare il pagamento, in modo che il prezzo finale sia decurtato del 50%! L’offerta, tuttavia, è disponibile solo per i nuovo utenti o per chi, allo stato attuale, non ha un abbonamento premium all’attivo.

Al costo di circa 2,20 al mese, potrete così ottenere un tool comodo ed efficiente, da portare sempre con voi, ed in cui conservare non solo le vostre password, ma anche dati personali, documenti o immagini, senza contare che l’abbonamento Premium di Dashlane include anche alcuni benefit non da poco, come un tool utile alla generazione di password nuove, un servizio VPN e persino un sistema di monitoraggio di data breach per 5 diversi indirizzi email!

Compatibile con smartphone, tablet e con praticamente tutti i principali browser in circolazione, Dashlane è, in sostanza, un servizio davvero eccellente, grazie al quale potrete tenere al sicuro le vostre password. Per questo, vi invitiamo caldamente a sottoscrivere subito il vostro abbonamento a Dashlane a prezzo scontato, rimandandovi direttamente a quella che è la pagina dedicata alla promo.

N.B. Ricorda di inserire il coupon sconto WPD23 prima del checkout, così da godere dello sconto proposto.

