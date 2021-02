Gli hacker potrebbero entrare nel vostro PC tramite Cyberpunk 2077

L’ultima creazione dello studio CD Projekt Red sembra non voler a uscire dall’occhio del ciclone. Dopo la gran quantità di rimborsi rilasciati agli utenti insoddisfatti dall’esperienza di gioco di Cyberpunk 2077, il servizio clienti dell’azienda ha confermato l’indiscrezione secondo la quale alcuni file DDL esterni (utilizzati principalmente da giocatori che vogliono inserire mod personalizzate all’interno del gioco) potrebbero essere utilizzati come exploit da malintenzionati per accedere al vostro computer.

Ovviamente non è una novità il fatto che un qualsiasi file scaricato da internet possa rappresentare un potenziale pericolo per il vostro sistema, specialmente se esso viene fornito da una fonte non proprio affidabile. Il team di sviluppo di CD Projekt Red ha comunque comunicato di essere già al lavoro per rilasciare una patch (l’ultima al momento è la 1.1) che risolva questo problema. Nel frattempo, agli utenti viene sconsigliato di utilizzare mod che provengano da fonti non verificate.

Sebbene un problema del genere si potrebbe verificare con un qualsiasi altro gioco, la casa produttrice di Cyberpunk 2077 ha voluto sensibilizzare i suoi clienti vista l’enorme popolarità del gioco, essendo stato comunque rilasciato da poco tempo e visto anche tutto l’hype che si è creato attorno ad esso nei mesi che precedevano l’uscita.

Quello che vi consigliamo è di godervi l’esperienza di gioco senza andare a smanettare troppo quelli che sono i suoi meccanismi, o comunque di farlo nel modo più responsabile possibile. Non crediamo che possa essere un’esperienza troppo piacevole quella di ritrovare compromessa la propria build, nata dal sudore dell’assemblaggio e dalla ricerca approfondita delle componenti più performanti a buon mercato.

Ricordiamo anche che molto probabilmente Cyberpunk 2077 potrebbe essere giocabile anche su Tesla Arcade. In quel caso sarebbe ancora più preoccupante vedere la vostra Tesla iniziare ad animarsi da sola, specialmente dopo quello che succede nell’ultimo Fast and Furious. Dunque, giocatori e giocatrici, giocate, ma soprattutto moddate responsabilmente.