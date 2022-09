Alcuni noti produttori di SSD hanno presentato nel corso delle scorse settimane le loro nuove unità di memorizzazione basate sull’interfaccia PCI Express 5.0, che fornirà una larghezza di banda raddoppiata rispetto alla precedente PCI Express 4.0, consentendo di raggiungere velocità precedentemente irraggiungibili.

Tuttavia, dando un’occhiata alla scheda tecnica, possiamo notare che i modelli di Corsair e Goodram, ad esempio, indicando una velocità massima di lettura sequenziale pari a 10GB/s, mentre Gigabyte arriva sino a 12,4GB/s, pur utilizzando tutti il medesimo controller (Phison E26). Come vi abbiamo spiegato nel nostro precedente articolo dedicato, il controller Phison E26 impiega core ARM Cortex-R5 accompagnati da acceleratori speciali che fanno parte del package CoXProcessor 2.0. Il chip supporta tutti i tipi moderni e futuri di memorie NAND 3D con interfacce ONFI 5.x e Toggle 5.x con una velocità di trasferimento dati fino a 2400MT/s.

Photo Credit: Phison

Purtroppo, allo stato attuale mancano le memorie NAND in grado di raggiungere velocità simili. Ad esempio, Micron, pur essendo più avanti di concorrenti come SK Hymix e YMTC nella maturità e produzione di massa dei suoi chip 3D NAND a 232 strati, soffre ancora di problemi inerenti al rendimento (molti chip funzionano perfettamente a 1.600MT/s, ma non a 2.400MT/s). Bisognerà attendere ancora qualche mese, presumibilmente fino all’inizio del 2023, per avere una produzione di massa costante e affidabile di chip 3D NAND in grado di fornire una velocità stabile di 2.400MT/s.

È questo il motivo che ha portato Corsair e Goodram a indicare una velocità di 10GB/s in lettura sequenziale, in quanto useranno memorie 3D NAND a 1.600MT/s, mentre Gigabyte ha deciso di puntare alle massime performance possibili con il suo SSD Aorus Gen5 1000, nonostante attualmente i chip 3D NAND in grado di fornire 2.400MT/s siano piuttosto scarsi.