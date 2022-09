Un nuovo report di Backblaze ha confermato la maggior affidabilità delle unità di memorizzazione SSD impiegate sui server di backup rispetto ai “vecchi” hard disk meccanici. Come vi abbiamo riferito in passato, i dati vengono raccolti dai migliaia di server presenti nei data center dell’azienda. Backblaze analizza da anni l’affidabilità dei suoi dischi rigidi e dispone di un’analisi dettagliata di quali modelli di WDC, Toshiba, Seagate e HGST siano più affidabili e quali più soggetti a guasti, ma da qualche tempo l’azienda ha iniziato a studiare anche il comportamento degli SSD.

Dal 2018 al 2012 la durata media degli SSD è stata quasi uguale a quella degli HDD, ma il tasso di guasto ha iniziato a premiare gli SSD a partire dal quarto anno di osservazione, con un valore per gli HDD che si aggirava intorno all’1,8%, mentre gli SSD sono arrivati malapena a superare l’1%. La vera differenza, tuttavia, ha iniziato a vedersi a partire dal quinto anno, con un tasso di guasto degli HDD salito sino al 3,6%, mentre gli SSD hanno registrato solo un 0,92% medio.

Photo Credit: Backblaze

Del resto, un risultato del genere era auspicabile, in quando le unità a stato solido, come dice il nome stesso, non presentano parti in movimento e di conseguenza dovrebbero essere più affidabili sul lungo periodo. La ricerca condotta da Backblaze conferma tale ipotesi. Tuttavia, altri fattori potrebbero incidere sulla durata degli SSD, come un numero di scritture eccessivo oppure firmware e/o controller mal progettati, ma si tratta solo di eccezioni.

Nel rapporto di Backblaze si legge: