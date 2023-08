La corsa all’intelligenza artificiale dei paesi del Medio Oriente potrebbe subire una dura battuta d’arresto: il governo degli Stati Uniti ha infatti deciso di bloccare l’esportazione di GPU NVIDIA H100 e A100 in questi paesi, che secondo l’amministrazione Biden potrebbero aiutare la Cina nello sviluppo delle IA e rivenderle le suddette GPU, aggirando così il blocco già in essere per il paese asiatico.

In una dichiarazione ufficiale di NVIDIA si legge che “Nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2024, il governo degli Stati Uniti ci ha informato di un ulteriore requisito di licenza per un sottoinsieme di prodotti A100 e H100 destinati a determinati clienti e ad altre regioni, tra cui paesi del Medio Oriente. In Cina abbiamo venduto prodotti alternativi non soggetti ai requisiti di licenza, come le nostre A800 e H800”.

NVIDIA A100 e H100 sono già soggette a limitazioni in Cina e in Russia, motivo per cui l’azienda ha creato le varianti meno potenti A800 e H800. Non si sa ancora quali siano i paesi del Medio Oriente colpiti dalla nuova normativa degli Stati Uniti, tuttavia Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno acquistato un gran numero di GPU NVIDIA negli ultimi anni per sviluppare le IA, oltre ad aver discusso a lungo con la Cina per collaborare a diversi progetti di intelligenza artificiale.

NVIDIA ha affermato che le nuove limitazioni non impattano in maniera significativa sui guadagni, tuttavia è molto probabile che l’azienda inizi a vendere anche in questi stati le varianti A800 e H800, non soggette alle restrizioni.