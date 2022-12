Il Financial Times ha riportato che, a causa delle nuove regole sull’esportazione introdotte dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, i chip ARM della serie Neoverse V non potranno essere venduti al gigante tecnologico cinese AliBaba. Infatti, questi nuovi processori rientrano, per la loro potenza, nella categoria delle CPU ad alte prestazioni regolamentata della nuove norme. Sebbene sia possiamo richiedere una licenza, è molto probabile che venga rifiutata, portando, per la prima volta, ARM a decidere di non vendere i suoi ultimi chip sul territorio cinese. Il nuovo core Neoverse V è il più avanzato sinora realizzato da ARM e i suoi progetti saranno utilizzati da grosse compagnie come TSMC e Samsung.

Lo scorso ottobre, gli Stati Uniti avevano presentato una serie di controlli sulle esportazioni tecnologiche per “la prevenzione dell’acquisizione e dell’uso da parte della Cina di tecnologia statunitense nel contesto del suo programma di fusione militare-civile per alimentare i suoi sforzi di modernizzazione militare, condurre violazioni dei diritti umani e consentire altre attività maligne“.

Photo Credit: ARM

Trenta aziende cinesi avevano 60 giorni di tempo per adeguarsi alle nuove regole statunitensi ed evitare di essere inserite in un elenco di entità con forti limiti alle esportazioni, ma non tutte sembrano aver intenzione di collaborare. Tra queste, stando a quanto riferito dal Financial Times, c’è anche YMTC, che potrebbe aver violato i controlli sulle esportazioni fornendo al produttore cinese Huawei chip di memoria NAND. La Cina, in risposta a queste nuove norme, ha presentato un reclamo all’Organizzazione Mondiale del Commercio.

Nella giornata di oggi, vi abbiamo parlato anche del divieto per il produttore di CPU cinese Loongson di inviare i suoi processori alla Russia e agli altri paesi per la loro importanza strategica alle forze armate del paese. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.