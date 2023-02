Nella giornata di ieri, AMD ha rilasciato i nuovi driver Adrenalin 23.2.1, che però non hanno esordito nel migliore dei modi. Stando a quanto riportato da alcuni utenti dal forum di ComputerBase, infatti, l’aggiornamento sembra causare diversi grattacapi come l’arresto anomalo del PC e la conseguente comparsa di un messaggio d’errore che riporta l’avviso “unità di avvio inaccessibile”.

Il rilascio dei driver AMD Adrenalin 23.2.1 ha aggiunto il supporto a Forspoken, neonato titolo di Luminous Production, e al remake di Dead Space, oltre a introdurre degli aggiornamenti alle API, alle librerie Vulkan e delle ottimizzazioni generali. Il driver è compatibile sia con le recenti Radeon RX 7000 che con la gamma RX 6000 e le più vecchie RX 500. Il changelog non contiene informazioni che possano ricondurre ai problemi recentemente riscontrati, anche se è probabile che AMD non tarderà a intervenire sulla questione. Gli utenti colpiti si sono riversati sugli account social ufficiali dell’azienda, “ringraziandola” per averli costretti a reinstallare Windows.

Fonte: ComputerBase

CapeFrameX è riuscita a ottenere alcune info in più che spiegano i dettagli tecnici dietro la causa di questi problemi d’avvio: nello specifico, il driver Adrenalin 23.2.1 modificherebbe le impostazioni relative all’unità d’avvio del BIOS, impedendo di fatto un avvio corretto del sistema. Il consiglio per chi deciderà di provare a installare l’ultima versione dei driver, oltre a eseguire un backup di sicurezza, è quindi quello di controllare le impostazioni ed eventualmente ripristinare quelle corrette, prima di procedere alla reinstallazione del sistema operativo. Potrebbe essere inoltre utile fare una pulizia dei driver prima dell’aggiornamento, facendo uso di utility come AMD Cleanup.

