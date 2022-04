Glorious, azienda che si occupa dello sviluppo di periferiche da gaming come mouse e tastiere, ha da poco rilasciato un nuovo modello di mouse chiamato Model I, che va ad ampliare la gamma già composta dai mouse Model O e Model D. Una delle principali caratteristiche di questo nuovo modello è la presenza di due pulsanti magnetici intercambiabili, che gli utenti possono scegliere liberamente se tenere, rimuovere o cambiare, magari stampando in 3D nuovi pulsanti, offrendo così un nuovo livello di personalizzazione.

Il mouse Model I è dotato del sensore Glorious BAMF che offre una gamma DPI che va da 100 fino a 19.000, con quattro livelli selezionabili e personalizzabili, 9 pulsanti programmabili e la possibilità di creare tre profili diversi, il tutto attraverso il software gratuito Glorious CORE. In dotazione è presente anche il Glorious Asced Cord, un cavo USB-A pensato per ridurre il trascinamento. Tra le altre caratteristiche del mouse troviamo un peso di 69 grammi, un’accelerazione di 50 G, una velocità di tracciamento di 400 IPS e dei piedini senza attrito. Non mancano ovviamente i led con 3 zone RGB, due ai lati e una sulla rotellina, completamente personalizzabili, sempre tramite il software Glorious CORE, e che volendo possono anche essere disattivati.

Credit: Glorious

Il mouse, disponibile nelle colorazioni nera e bianca, è già acquistabile al prezzo di 59,99 $ direttamente dal sito ufficiale. Insieme al mouse è possibile anche acquistare una serie di accessori come il Glorious Gskate, kit di piedini di ricambio, il Glorious Mouse Bungee, che ha lo scopo di gestire il cavo e regolarne l’altezza in base alle proprie preferenze, o ancora il Glorious Grip Tape, un nastro adesivo antiscivolo progettato per migliorare la presa.