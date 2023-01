Alcuni hacker hanno creato dei siti web fasulli relativi a software gratuiti e open source molto noti, allo scopo di indurre gli utenti a scaricare file dannosi tramite annunci pubblicitari nei risultati di ricerca di Google.

Fra le vittime, anche un noto influencer nell’ambito delle criptovalute, conosciuto come NFT God, che ha subito una violazione dopo aver scaricato un file EXE fake per il software di registrazione video e live streaming Open Broadcaster Software (OBS), scaricato da un annuncio di Google nei risultati di ricerca.

La vittima ha scoperto quasi subito che il proprio account sul mercato OpenSea NFT era stato compromesso e che un altro wallet era indicato come proprietario di uno dei suoi beni digitali. Lo stesso è avvenuto per altri account come Substack, Gmail e Discord.

Questa tecnica, sicuramente non nuova, è sempre più utilizzata. Già a ottobre 2022, il noto blog di cybersicurezza BleepingComputer ha riferito di una massiccia campagna che si basava su più di 200 domini typosquatting relativi a vari brand popolari. Inizialmente, non era noto il metodo di distribuzione, ma in seguito Trend Micro e Guardio hanno rivelato che gli hacker stavano sfruttando la piattaforma Google Ads per spingere download dannosi nei risultati di ricerca.

Every channel I have with my community, friends, and family was compromised over the last 24 hours

My Twitter, Substack, Gmail, Discord, and wallets were all invaded and taken over by bad actors

Significantly less important than all of that I lost all of my digital assets

— NFT God (@NFT_GOD) January 15, 2023