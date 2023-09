Google ha annunciato un importante aggiornamento per il suo chatbot Bard, consentendogli di esaminare non solo il web, ma anche la casella di posta Gmail e i documenti contenuti su Google Docs e su Google Drive per trovare le informazioni di cui hai bisogno. Questa integrazione apre la porta a una serie di nuove funzionalità che rendono Bard ancora più utile e versatile.

Le nuove integrazioni, chiamate estensioni da Google, consentono a Bard di svolgere compiti come la ricerca e la sintesi dei contenuti di una email o l’evidenziazione dei punti chiave in un documento archiviato in Drive. Questo rende molto più semplice trovare informazioni specifiche senza dover cercare manualmente attraverso una grande quantità di dati. Inoltre, Bard può utilizzare queste informazioni in modo creativo, potendo realizzare grafici dettagliati o riassunti puntati.

Tuttavia, ciò solleva legittime preoccupazioni sulla privacy e sull’uso dei dati personali. Google ha rassicurato gli utenti affermando che le informazioni accessibili a Bard non verranno utilizzate per addestrare il modello pubblico del chatbot e, soprattutto, non saranno visibili a revisori umani. Inoltre, l’utente ha il controllo totale su queste integrazioni e può attivarle o disattivarle in qualsiasi momento.

Per utilizzare queste nuove funzionalità, basta chiedere direttamente a Bard di cercare nella casella Gmail o nei documenti. Ad esempio, puoi dire “Controlla la mia email per informazioni relative al mio prossimo volo” o specificare la richiesta come meglio si preferisce.

Photo Credit: Google

Ma le integrazioni non si limitano a Gmail, Docs e Drive. Google ha annunciato che Bard sarà in grado di connettersi anche a Maps, YouTube e Google Flights, consentendo agli utenti di richiedere una vasta gamma di informazioni in tempo reale e migliorando l’esperienza complessiva di ricerca.

Oltre a queste nuove integrazioni, Google sta apportando ulteriori miglioramenti a Bard. Il chatbot ora include un pulsante “Google It” che ti permette di verificare le risposte di Bard confrontandole con Google Search. Questo offre una maggiore sicurezza nella precisione delle risposte fornite da Bard.

Inoltre, Bard supporterà i link condivisi, consentendo agli utenti di ampliare una conversazione basata su una domanda posta da qualcun altro.

Da quando è stato introdotto a febbraio, Bard è stato costantemente aggiornato con nuove funzionalità, tra cui la capacità di generare e debuggare il codice e di creare funzioni per Google Sheets. Recentemente, è stato aggiunto il supporto per Google Lens, rendendo Bard ancora più versatile e pratico per gli utenti.

Con queste evoluzioni, Bard si sta dimostrando uno strumento sempre più utile e potente per l’accesso e la gestione delle informazioni, consentendo agli utenti di risparmiare tempo e sforzi nella loro ricerca di dati, e informazioni, online.