Google Calendar mostrerà quante ore a settimana passiamo in riunione

Google sta aggiungendo un nuovo pannello chiamato “Time insights”, ovvero “approfondimenti sul tempo”, all’interno della versione web di Calendar che mostra agli utenti quante ore della loro settimana lavorativa vengono spese in riunioni. Secondo il post sul blog di Google, la funzionalità verrà implementata gradualmente nel prossimo mese su piani selezionati. La novità era stata anticipata già a marzo come parte di una serie di nuove funzionalità in arrivo su Google Workspace.

Time Insights arriva un paio d’anni dopo che sia Google che Apple hanno aggiunto analisi simili rispettivamente in Android e iOS per mostrare la quantità di tempo trascorso nelle diverse app. Ma mentre queste funzionalità del sistema operativo includono la possibilità di impostare limiti di tempo per app, Google Calendar non consentirà di impostare limiti simili sulle riunioni. Invece, fornisce le informazioni di cui si ha bisogno per tentare di frenare, si spera, eventuali colleghi ossessionati dalle riunioni.

Photo Credits: Google

Uno screenshot pubblicato da Google mostra che tipo di approfondimenti fornirà il pannello. In alto c’è un grafico a torta “Ripartizione del tempo”, che mostra la quantità di ore di lavoro trascorse in riunioni, suddivisa in riunioni tra solo due persone e riunioni da tre o più ospiti. Sotto è poi riportata un’istantanea del tempo trascorso nelle riunioni su base settimanale, nonché i punti salienti di quali giorni sono stati più impegnativi e le ore medie giornaliere trascorse in essi. In questi dati non sono comprese le voci del calendario in cui si è l’unico partecipante a una riunione, come specifica Google in una pagina di supporto.

Google sottolinea che “queste informazioni sono visibili a te, non al tuo manager”. Tuttavia, come riporta anche The Verge, aggiunge che potrebbe essere possibile vedere i dati di un’altra persona se si dispone dell’autorizzazione per gestire il suo calendario. La funzione sarà attiva per impostazione predefinita e, sebbene possa essere disattivata dagli amministratori di Workspace, può essere solo ridotta a icona, e non disabilitata, dagli utenti finali.

Gli approfondimenti sul tempo saranno disponibili nelle prossime settimane per gli utenti con livelli di abbonamento Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus e Non profit. Tuttavia, non sarà accessibile per i clienti G Suite Basic e Business o per quelli di Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals e Frontline.