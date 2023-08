Qualche settimana fa vi abbiamo parlato della scelta di Google di apportare alcune modifiche a Chrome, tra cui il cambiamento delle notifiche di download. Queste sono state spostate da una barra in basso nella finestra del browser a un’icona a discesa in alto a destra della barra degli indirizzi.

Anche se alcuni utenti potrebbero trovare più comodo questo nuovo metodo di individuazione dei download, altri potrebbero aver memorizzato l’abitudine di cliccare sui link di download nella parte inferiore dello schermo di Chrome, desiderando, dunque, continuare su quella scia.

Nel sito di assistenza di Google Chrome è presente una funzione che per ora permette di riavere la notifica di download in basso. Tuttavia, va segnalato che viene accompagnata da un avvertimento che recita “questa è una funzione sperimentale e Google potrebbe rimuoverla in futuro“. In ogni caso, ecco come fare:

Nella barra degli indirizzi di Chrome, digita (o copia e incolla) chrome://flags/#download-bubble

Nella parte superiore dello schermo vedrete la voce “Abilita la bolla di download” evidenziata in giallo e un menu a discesa con le opzioni Predefinito, Abilitato, Disabilitato che sarà probabilmente su “Predefinito”

Usa il menu a discesa per selezionare “ Disabilitato “.

“. Clicca sul pulsante “Rilancia” che ora si trova in fondo allo schermo.

Dopo il riavvio di Chrome, l’icona dei download in alto a destra scomparirà e quando scaricherai un file, la barra dei download tornerà a comparire in basso nella finestra, esattamente come prima.