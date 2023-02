Le modalità Risparmio Memoria e Risparmio Energia, anticipate in un articolo precedente, sono ora in fase di rilascio sul browser Chrome per i sistemi operativi Windows, Mac, Linux e, ovviamente, i portatili che fanno uso di ChromeOS. Le nuove funzionalità sono ora attivate per impostazione predefinita ed è possibile cambiarne le impostazioni o disabilitarle attraverso la nuova scheda “Rendimento”, che si può trovare nell’elenco a sinistra delle impostazioni di Chrome.

La modalità Risparmio Memoria è pensata per ridurre il consumo della RAM, che è sempre stato un po’ il tallone d’Achille del browser di Google, liberando in automatico la memoria occupata dalle schede inattive per ottimizzare ulteriormente le risorse disponibili da destinare ad altre pagine aperte. In questo modo, le schede dei siti web momentaneamente non utilizzati rimarranno visibili nella barra in alto, ma verranno ricaricate una volta riaperte. Ciò verrà notificato attraverso un messaggio, accompagnato da un’icona di un tachimetro, posizionato a destra all’interno della barra degli indirizzi, che informerà se la scheda è stata bloccata o riattivata, fornendo dettagli aggiuntivi sul quantitativo di RAM liberato. È comunque possibile agire sulle impostazioni della modalità Risparmio Memoria, per escludere e mantenere attive determinate pagine. Secondo Google, la funzione permette di risparmiare il 30% della memoria RAM del PC, in modo da garantire un sistema più reattivo.

La modalità Risparmio Energia provvederà invece a limitare l’attività in background del browser e gli effetti grafici, come le animazioni a scorrimento, in modo da prolungare l’autonomia nei notebook. Una volta attivata è possibile aspettarsi una riduzione delle prestazioni durante la fruizione dei video o dei giochi su browser. L’attivazione verrà notificata da un’icona a forma di foglia, posizionata accanto a quella relativa alle estensioni, con cui sarà possibile disabilitarla rapidamente. Le impostazioni consentono anche di impostarne l’attivazione automatica nel caso la batteria sia sotto il 20% o il computer sia scollegato dalla corrente.

Le nuove modalità sono disponibili a partire dalla versione Chrome 110, nel caso non vogliate aspettare, è possibile abilitarle manualmente attraverso i flag: