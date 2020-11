Google Chrome, in arrivo la ricerca delle schede aperte

Vi è mai capitato di non trovare più una scheda che avete aperto nell’oceano di altre schede aperte nel browser? Se siete il genere di utente, come il sottoscritto, che quando naviga in rete ha l’abitudine di aprire decine di schede diverse e poi non riesce mai a trovare quello che gli serve, la nuova funzione di Google Chrome vi farà di certo felici!

Per aiutare i navigatori del web più disordinati, Google Chrome sta per ricevere una nuova e utilissima funzione che permetterà di effettuare una ricerca tra le schede aperte all’interno del browser più utilizzato al mondo.

Come ricorda BleepingComputer, quando la nuova funzione Ricerca schede è abilitata una piccola freccia verso il basso verrà mostrata a destra delle schede aperte. Cliccando su questa freccia verrà aperto un campo di ricerca che potrete utilizzare per ritrovare la scheda perduta. Una funzione semplice ma estremamente utile!

Per abilitare la ricerca delle schede vi basterà seguire questi passi:

Aprite Google Chrome

Digitate nella barra degli indirizzi chrome://flags e premete Invio

e premete Nella barra di ricerca che comparirà nella pagina cercate Enable Tab Search

Abilitate il flag dal menù a tendina alla destra della descrizione della funzione

Al riavvio di Chrome potrete finalmente districarvi nel mare di schede aperte con una semplice ricerca. Si tratta di una funzione che rende la navigazione in rete un po’ più piacevole ed è solo l’ultimo degli sforzi messi in atto da Google per rendere il proprio browser migliore.

Purtroppo al momento il flag è disponibile solamente in Chrome Canary 89 e raggiungerà il canale Stabile solamente a marzo 2021. Se volete provare la funzione in questo momento, potete scaricare la versione Canary (Attenzione: possibilità di bug!) dalla pagina web dedicata.