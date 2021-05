Google Chrome, in arrivo nuovi controlli per la riproduzione video

Al giorno d’oggi, moltissimi siti integrano al proprio interno contenuti video che, oltre ai maggiori servizi come YouTube, fanno affidamento per la loro fruizione al lettore multimediale HTML interno del proprio browser. Se utilizzate un software basato su Chromium, come Google Chrome o Microsoft Edge, presto potrete sfruttare ulteriori comandi per regolare la riproduzione di contenuti multimediali. Infatti, la prossima versione implementerà la possibilità di rallentare la velocità di riproduzione sino a 0,25x o velocizzarla sino a 2x, mentre i rimanenti controlli rimarranno gli stessi, stando all’immagine seguente diffusa da Google.

Già lo scorso anno, Google Chrome e Microsoft Edge erano stati aggiornati con l’integrazione di ulteriori controlli per la riproduzione direttamente nella barra degli accessori del browser. Tuttavia, a partire dalla versione 91 di Chrome, Google darà un nuovo look più moderno a tale sezione, cambiando la posizione dei comandi ed offrendo uno sfondo dinamico. Al momento, tali cambiamenti sono già disponibili in Chrome Canary, dove è possibile abitarli, come riportato dai colleghi di Windows Latest, con questo comando da inserire come flag nel collegamento al programma:

–enable-features=GlobalMediaControlsModernUI

Ovviamente, sia Google che Microsoft continueranno a lavorare per offrire sempre più feature interessanti ai propri utilizzatori, tra cui nuove PWA (Progressive Web App).

Google ha lanciato recentemente la versione 90 stabile di Chrome, la quale ha introdotto alcune interessanti novità, come diversi miglioramenti alla sicurezza, un nuovo encoder AV1 e cambiato il protocollo di default a HTTPS, per assicurare connessioni più sicure, oltre ad offrire una protezione aggiuntiva dagli attacchi di NAT Slipstreaming. Per maggiori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.