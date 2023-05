Su Google Chrome (come su tutti gli altri browser web) c’è l’icona di un lucchetto, a sinistra della barra degli indirizzi. Sicuramente l’avrete notata, ma sapete a cosa serve? La maggior parte delle persone a quanto pare no, motivo per cui Google ha deciso di rimuoverla, sostituendola con l’icona che vedete qui sotto.

Credit: Google

Secondo una ricerca della stessa Google, solamente l’11% degli utenti sa che il lucchetto fa riferimento alla crittografia HTTPS, molti alti credono che significhi che il sito che stanno visitando è sicuro e affidabile, un problema abbastanza grave se consideriamo che i siti di phishing spesso usano la tecnologia HTTPS e, di conseguenza, presentano l’icona del lucchetto.

Secondo l’azienda, la nuova icona non da un falso senso di affidabilità e si limita a segnalare che il sito usa una tecnologia sicura. La somiglianza con l’icona che spesso vediamo associata alle impostazioni è funzionale anche perché invita l’utente a cliccare, facendolo accedere alle impostazioni del sito; sempre a detta di Google, molti utenti non sapevano nemmeno di poter cliccare sul lucchetto. L’aggiornamento arriverà su PC e Android in Chrome 117, previsto per l’inizio di settembre, mentre l’icona scomparirà del tutto da iOS, dal momento che non è cliccabile.

Chrome usa il protocollo HTTPS di defualt da ormai due anni, inoltre sulla versione Windows del browser oltre il 95% delle pagine viene caricato in HTTPS. Alcuni pensano che l’azienda poteva muoversi prima in questa direzione, ma senza dubbio è da apprezzare il tentativo di salvaguardare gli utenti meno esperti, che fraintendevano facilmente il significato del lucchetto.