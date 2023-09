Google ha recentemente annunciato un importante aggiornamento per migliorare la sicurezza degli utenti di Chrome in termini di navigazione del web. La società sta deprecando la funzionalità standard di Google “Chrome Safe Browsing”, andandola a sostituire con l’Enhanced Safe Browsing, nel corso delle prossime settimane.

Da quando è stato introdotto nel 2007, Google Chrome Safe Browsing ha svolto un ruolo cruciale nella protezione degli utenti da siti web malevoli, noti per diffondere malware o eseguire truffe di phishing. Tuttavia, questa protezione si basa su un elenco di URL dannosi ospitato localmente. Quindi, se un sito maligno non è nell’elenco locale, Chrome potrebbe non riconoscerlo come minaccia.

Per affrontare questa problematica, Google ha introdotto l’Enhanced Safe Browsing nel 2020, il quale offre una protezione in tempo reale. Invece di fare riferimento a un elenco locale, questa funzione verifica continuamente i siti visitati in un database cloud di Google per determinare se sono malevoli. Questo approccio migliora notevolmente la protezione, ma solleva preoccupazioni sulla privacy poiché richiede a Chrome di inviare gli URL aperti ai server di Google per l’analisi.

Nonostante le preoccupazioni sulla privacy, Google sta spingendo per l’implementazione dell’Enhanced Safe Browsing per tutti gli utenti di Chrome, questo significa che gli utenti non avranno più l’opzione di tornare alla versione precedente della funzionalità. Questo cambiamento è motivato dal fatto che il 60% dei siti di phishing ha una vita utile di soli 10 minuti, mentre l’elenco locale di Safe Browsing viene aggiornato, esclusivamente, ogni 30-60 minuti. Pertanto, l’aggiornamento in tempo reale ridurrà notevolmente il divario temporale tra l’identificazione e la prevenzione delle minacce.

Nonostante le rassicurazioni di Google sull’uso dei dati raccolti solo a fini di sicurezza, alcuni utenti potrebbero essere preoccupati che questi dati vengano utilizzati per il targeting pubblicitario. Tuttavia, Google ha dichiarato che tali dati non verranno utilizzati in altre funzionalità, compresa la distribuzione di annunci pubblicitari.

In sintesi, Google sta intensificando la protezione degli utenti di Chrome contro malware e phishing con l’Enhanced Safe Browsing, anche se questo significa rinunciare alla versione precedente e affrontare alcune preoccupazioni in merito alla privacy. Questo cambiamento promette di ridurre significativamente il rischio online e migliorare la sicurezza degli utenti di Chrome ma in ogni caso, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori antivirus, per essere sicuri di proteggere al meglio il vostro PC.