Google Drive, l’app per desktop si aggiorna: arriva il supporto multi-account e Google Foto

All’inizio di quest’anno, Google aveva annunciato che stava trasformando il suo Google Drive File Stream per Workspace in Google Drive per Desktop, una soluzione che sarebbe diventata disponibile anche per tutti gli utenti non Workspace. Invece di dover scaricare e caricare costantemente file tra il PC e lo spazio di archiviazione di Drive nel cloud, Drive per desktop consente di eseguire la sincronizzazione di tali file in tempo reale. Fondamentalmente è più affidabile, più veloce e vale la pena utilizzarlo rispetto al suo predecessore.

Ora, come riporta Chrome Unboxed, un nuovo aggiornamento dell’applicazione “Drive per desktop” dedicata agli utenti Workspace ,notato per la prima volta da un utente che ha contattato 9to5Google, mostra diverse nuove ed entusiasmanti funzionalità in arrivo. Nella versione 49.0.8.0 dell’app, l’utente Anthony mostra di avere ora la possibilità di accedere ai file da un massimo di quattro account contemporaneamente senza dover prima disconnettersi. C’è anche una nuova impostazione che ti consente anche di effettuare il “Mirror dei file“, il che significa che si possono archiviare tutti localmente, proprio come in passato.

Photo Credits: 9to5Google

Inoltre, sono apparse nuove impostazioni per effettuare il backup di Google Foto direttamente dal Drive. Da quando Google ha separato Foto da Drive, molti utenti non hanno avuto modo di accedervi se non tramite il browser web. Ciò ha fatto sembrare Google Foto un’esperienza estranea rispetto alla sua controparte per il backup dei file per gli utenti desktop. Con questo aggiornamento, Google Foto rientra nel mondo di Drive. Google Foto include due opzioni che permette di fare il backup delle foto in qualità originale o nella modalità salvaspazio.

Drive for Desktop versione 49 deve ancora essere distribuito alla maggior parte degli utenti, ma sarà presto possibile scaricare l’aggiornamento con facilità. Gli highlights dell’aggiornamento sono quindi: