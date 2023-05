Google ha recentemente annunciato di voler lanciare un nuovo strumento che aiuterà gli utenti a identificare se le immagini che vedono nei risultati di ricerca sono state create da esseri umani o dall’intelligenza artificiale (AI).

Lo strumento, chiamato con molta poca fantasia “About this image“, fornirà informazioni sull’origine, la storia e il contesto delle immagini, oltre a un’etichetta che indicherà se sono generate dall’intelligenza artificiale o meno.

Le immagini generate dall’intelligenza artificiale stanno diventando sempre più comuni e realistiche, grazie ai progressi dell’apprendimento profondo e delle reti generative avversarie (GAN). Queste immagini possono essere utilizzate per vari scopi, come l’intrattenimento, l’istruzione, l’arte e la ricerca. Tuttavia, possono anche rappresentare una sfida per la verifica dell’autenticità e della credibilità dei contenuti, soprattutto quando vengono utilizzate per la disinformazione o la manipolazione.

Per risolvere questo problema, lo strumento About this image di Google offrirà agli utenti un modo per accedere ai metadati delle immagini che incontrano nei risultati di ricerca. I metadati includeranno informazioni quali la data in cui l’immagine è stata indicizzata per la prima volta da Google, dove è apparsa per la prima volta online, dove è stata presentata e quali altre immagini simili esistono. Gli utenti potranno accedere allo strumento cliccando sui tre puntini nell’angolo superiore destro di un’immagine nei risultati di ricerca, oppure utilizzando Google Lens o scorrendo verso l’alto nell’app Google.

Lo strumento mostrerà anche un’etichetta che indica se l’immagine è generata dall’intelligenza artificiale o meno. Secondo il post sul blog di Google, l’etichetta si baserà su “una combinazione di segnali, tra cui indicatori visivi e fonti autorevoli“. L’etichetta rimanderà anche a ulteriori informazioni su come vengono create le immagini generate dall’intelligenza artificiale e sui motivi per cui potrebbero essere fuorvianti.

Google ha dichiarato che lo strumento fa parte dei suoi sforzi per combattere la disinformazione e promuovere l’alfabetizzazione digitale online. Ha citato uno studio di Poynter del 2022, secondo il quale il 62% delle persone ritiene di essersi imbattuto in informazioni false quotidianamente o settimanalmente. L’azienda ha inoltre dichiarato che sta collaborando con altre piattaforme di immagini, come Shutterstock e Midjourney, per introdurre funzioni simili per i loro contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

Il lancio dello strumento About this image di Google è previsto per l’estate. Segue i piani di Google di rilasciare un generatore di immagine e testo, che includerà anche dati per aiutare gli utenti a identificare le immagini generate dall’intelligenza artificiale. Lo strumento è una delle tante iniziative che l’azienda ha presentato mercoledì alla conferenza Google I/O dedicata agli sviluppatori.