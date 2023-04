Google sta dando una mano a tutti gli utenti di Meet che non desiderano vedere più del dovuto durante le call o semplicemente non vogliono distrazioni. La nuova funzione permette infatti di nascondere gli altri presenti in chiamata singolarmente, mantenendo l’audio ma nascondendo il video.

Il blocco può essere utile per prevenire eventuali disturbi, in caso si sia poco tolleranti con lo sfondo di un collega o una determinata inquadratura che non si vuole vedere. La notifica della disattivazione del video di una persona non verrà inviata al diretto interessato, allo stesso modo di altre funzioni di blocco su diverse piattaforme. Inoltre, il layout della riunione non cambierà per nessuno dei partecipanti.

Insomma, si tratta di una silenziosa operazione effettuabile tramite le applicazioni mobile e desktop, andando a cercare nell’elenco dei presenti il feed da disattivare e premendo i tre puntini accanto al nome, dopodiché basterà selezionare l’opzione “Non guardare”.

Tuttavia, la funzione probabilmente più interessante è per ora riservata a smartphone e tablet. Si tratta infatti della possibilità di disattivare tutti i video tranne quello della persona che sta presentando. Per farlo, è sufficiente selezionare l’opzione “Solo audio” quando ci si unisce alla stanza virtuale.

Con questa novità, il colosso di Mountain View si porta un passo avanti rispetto a Microsoft e Zoom, che offrono questa possibilità solo a chi ha creato la stanza.