Dopo essere stato avvistato tra gli elenchi della FCC e per errore in alcuni negozi online, dove era in vendita al prezzo di 199$, Nest WiFi Pro di Google è ora stato ufficializzato dall’azienda e apporta diverse novità, espandendo le funzionalità wireless del predecessore e introducendo il supporto ai protocolli Thread e Matter, per la connessione coi dispositivi domotici. La nuova versione tuttavia, elimina la compatibilità con il precedente Nest WiFi.

Una delle maggiori novità del nuovo Nest WiFi Pro è a ogni modo l’aggiunta del Wi-Fi 6E, il nuovo protocollo lanciato l’anno scorso da WiFi Alliance che fa ora uso dello spettro di frequenze che va dai 6 ai 7 GHz, oltre alla classica banda da 2,4 e 5 GHz. Il Wi-FI 6E consente di fornire una connessione veloce a numerosi dispositivi connessi a corto raggio, ma fatica nelle lunghe distanze, per via della minore capacità delle onde corte di penetrare gli ostacoli rispetto alla frequenza di 2,4 GHz. La nuova versione del protocollo si sta tuttavia diffondendo a macchia d’olio, motivo per cui il Nest WiFi Pro di Google è a prova di futuro e già pronto per quei portatili, tablet o smartphone che adottano l’ultima iterazione della connettività wireless.

Fonte: Google

Parlando di distanze, il nuovo router mesh può, secondo l’azienda, coprire un’area della grandezza di 120 mq per elemento, con una velocità massima di 5,4 Gbps. È in grado di gestire fino a 300 dispositivi connessi per rete e trasmettere contenuti multimediali in 4K nell’area coperta. Ogni elemento è dotato di due porte Ethernet da 1 Gbps, permettendo sia il backhaul cablato tra più unità, che il collegamento di dispositivi tramite cavo di rete. Oltre a ciò, l’hardware interno è basato su CPU ARM dual core a 64 bit, insieme a 1 GB di RAM e 4GB di memoria flash.

La sicurezza include il supporto alla crittografia WPA3, avvio protetto e aggiornamenti software frequenti assicurati da Google. Nest WiFi Pro è già pre-ordinabile nello store ufficiale dell’azienda al prezzo di 219,99€ nella confezione contenente un singolo elemento e a 329,99€ se si sceglie il pacchetto contenete due router, in grado di coprire un area più grande di 240 mq.