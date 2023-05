Google Bard non è disponibile in Europa, probabilmente a causa delle restrizioni del GDPR

OpenAI ha affrontato una situazione simile con ChatGPT e ha dovuto bloccare l’accesso dall’Italia

Oltre alle restrizioni del GDPR, esiste anche un’incertezza normativa in Europa in merito alla regolamentazione dell’intelligenza artificiale

Google Bard, l’assistente AI di Google che si propone come alternativa a ChatGPT, non è disponibile in Europa e potrebbe non esserlo ancora per molto tempo. Si può usare Google Bard in Italia anche da subito con un trucchetto, ma perché non lo abbiamo ufficialmente?

Una prima possibile ragione è che, per ora, Bard parla solo inglese, e quindi magari ha senso limitarne la disponibilità al Regno Unito. Più probabilmente, però, il problema è il regolamento per la protezione dei dati, GDPR; una norma molto più stringente e complessa rispetto a quelle degli USA e di altre aree del mondo.

Il GDPR garantisce agli utenti dell’UE il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione ai propri dati personali, nonché il diritto di non essere sottoposti a processi decisionali automatizzati. Le aziende che violano il GDPR possono essere multate fino a 20 milioni di euro o al 4% del loro fatturato globale annuo, se superiore.

Qualche settimana fa il Garante per la protezione dei dati personali chiese a OpenAI di modificare ChatGPT per rendere il prodotto conforme alla norma. La risposta di OpenAI fu di bloccare l’accesso dall’Italia per qualche settimana, mentre aggiornavano i sistemi e la documentazione.

Google farà la stessa cosa? Difficile a dirsi, ma sicuramente il colosso californiano prima o poi porterà il suo prodotto anche in Europa. Il “problema” comunque non è di facile soluzione: la raccolta (e la compravendita) dati per queste aziende è linfa vitale, e dover sottostare alle regole europee rende gli affari molto più difficili da portare avanti.

Al momento, comunque, Google non può o non vuole garantire che i dati dei cittadini europei siano trattati in accordo con il GDPR, e questa sarebbe una ragione sufficiente per non rendere Bard disponibile in EU

Non è tuttavia l’unica ragione possibile. C’è anche una certa incertezza normativa: L’Unione Europea sta attualmente elaborando nuovi regolamenti per l’intelligenza artificiale (AI). È possibile che Google stia aspettando di vedere come queste norme influenzeranno Bard prima di renderlo disponibile in Europa.

L’azienda ha dichiarato che si sta “espandendo gradualmente ad altri Paesi e territori in modo coerente con le normative locali e con i nostri principi di IA”. Ciò suggerisce che Google sta ancora lavorando per rendere disponibile Bard in Europa, ma non è ancora chiaro quando ciò avverrà.

Immagine di copertina: rarrarorro