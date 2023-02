Google ha annunciato una nuova opzione per i risultati di ricerca restituiti con la funzione SafeSearch attiva, che permetterà di sfocare le immagini esplicite. Questa sarà attiva per impostazione predefinita per coloro che non hanno già attivato il filtro SafeSearch e sarà facilmente modificabile in qualsiasi momento.

Il gigante di Mountain View sta pianificando, come espresso anche in questo articolo pubblicato sul suo blog ufficiale, diversi cambiamenti allo scopo di creare un Internet più sicuro per chiunque, di proteggere le democrazie in tutto il mondo, le persone ad alto rischio e i numeri delle carte di credito, nonché migliorare la gestione delle password. Google ha anche mostrato un’immagine esemplificativa per spiegare come funzionerà la nuova impostazione, che trovate a corredo di questa notizia.

Photo Credit: Google

Ovviamente, gli utenti registrati che hanno più di 18 anni potranno disattivare questa impostazione se lo desiderano. SafeSearch proporrà tre opzioni: Filtro, che non visualizza direttamente i risultati espliciti; Sfocatura, che opacizzerà e richiederà una conferma per la visualizzazione di risultati espliciti, e Disattivato, che mostrerà tutti i risultati rilevanti, anche se espliciti.

Google ha attivato SafeSearch come impostazione predefinita per gli utenti sotto i 18 anni per proteggere i minori dall’accesso a contenuti inappropriati come pornografia, violenza e gore. Questo significa che i contenuti espliciti saranno automaticamente sfocati per tutti coloro che utilizzano Google senza aver effettuato il login. Tuttavia, gli utenti maggiorenni che hanno eseguito l’accesso potranno scegliere di disattivare SafeSearch e visualizzare tutti i risultati rilevanti, anche quelli “vietati”. Ricordiamo che la funzionalità Safesearch è stata attivata di default per i minori nel 2021 in risposta alle pressioni del Congresso americano per proteggere i più piccoli su tutti i servizi di Google, tra cui la ricerca sul web e i video in streaming su YouTube.