Google Play Giochi su PC è finalmente disponibile in Europa. Si tratta di un servizio innovativo che permette di sfruttare i giochi mobile per Android anche su computer Windows, grazie a un’applicazione dedicata che sincronizza i progressi e le prestazioni tra i vari dispositivi.

In quali Paesi è disponibile Google Play Giochi?

Google Play Giochi su PC era già stato lanciato in Beta in 13 Paesi ma ora è arrivato anche nel vecchio continente e quindi anche in Italia, per un totale di 56 Paesi totali. Il servizio offre un catalogo di oltre 100 giochi Android tra i più popolari e apprezzati dagli utenti.

Ecco la lista dei Paesi in cui è possibile scaricare Google Play Giochi su PC:

Australia

Austria

Belgio

Bosnia ed Erzegovina

Brasile

Bulgaria

Canada

Corea del Sud

Croazia

Cipro

Danimarca

Estonia

Filippine

Finlandia

Francia

Georgia

Germania

Giappone

Grecia

Hong Kong

Indonesia

Islanda

Irlanda

Italia

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Macedonia

Malaysia

Malta

Messico

Moldavia

Monaco

Paesi Bassi + Antille Olandesi

Norvegia

Polonia

Portogallo

Regno Unito

Repubblica Ceca

Romania

San Marino

Serbia

Singapore

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Svizzera

Taiwan

Thailandia

Turchia

Ucraina

Ungheria

USA

Quali sono i requisiti di Google Play Giochi?

I requisiti per l’esecuzione di Google Play Giochi sono abbastanza bassi e, se disponete di un PC relativamente moderno, siamo sicuri che potrete procedere al download. Vengono richiesti una CPU a 4 core, 8GB di RAM, 10GB di spazio libero su disco (rigorosamente SSD), una scheda grafica Intel UHD 630 o equivalente e almeno Windows 10 (v2004). Infine è necessario un account amministratore di Windows e che la virtualizzazione hardware sia attiva.

Tuttavia, Google raccomanda una GPU dedicata, con l’elenco completo riportato di seguito, e 8 thread logici di calcolo sulla CPU.

Nvidia GeForce GTX serie 600, 700, 800, 900 o 10xx

Nvidia Volta

Nvidia GeForce serie 16xx, 20xx, 30xx o 40xx

Grafica Intel Iris Xe

AMD Radeon HD 7790, 7850, 7870, 7950, 7970 o 7990

AMD Radeon HD 8970 o 8990

AMD Radeon R9 serie 200

AMD Radeon R7/R9 serie 300

AMD Radeon RX 400

AMD Radeon RX 570, 580 o 890

AMD Radeon RX Vega

AMD Radeon VII

AMD Radeon RX serie 5000, 6000 o 7000

Come scaricare Google Play Giochi su PC

Per accedere al servizio, basta scaricare l’applicazione Google Play Games dal sito ufficiale e installarla sul proprio PC. Una volta avviata, si potrà scegliere il gioco desiderato e iniziare a giocare con mouse e tastiera o con un controller compatibile. I giochi sono ottimizzati per gli schermi più grandi dei PC e offrono una grafica fluida e dettagliata.

Google Play Games su PC è un modo per ampliare il pubblico dei giochi Android e per offrire ai giocatori una maggiore flessibilità e comodità. Se volete saperne di più sul servizio e sui giochi disponibili, potete consultare il sito ufficiale o il blog di Google. Buon divertimento!