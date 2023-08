Potrà sembrarvi strano, ma Google sta cercando di separare il browser Chrome dal sistema operativo ChromeOS ormai da diverso tempo e, ora, sembra pronta a compiere il grande passo. Secondo quanto riportato da About Chromebooks, Chrome sarà sostituito da Lacros, nuovo browser basato su Linux.

Uno dei cambiamenti più interessanti che questa novità comporterebbe per ChromeOS riguarda sicuramente gli aggiornati: ad ora, aggiornare il browser su un Chromebook significa aggiornare tutto il sistema operativo, operazione che richiede del tempo. Inoltre, se siete in possesso di un vecchio Chromebook che non riceve più aggiornamenti siete più esposti ai rischi della rete, dal momento che il browser non viene aggiornato con le patch di sicurezza più recenti.

Lacros può già essere provato, ma richiede alcune conoscenze specifiche e viene lanciato insieme a Chrome. In ogni caso, stando ad alcuni cambiamenti del codice sembra che la versione standalone verrà lanciata a breve, forse in concomitanza con la rimozione di Chrome. Se così fosse, sui Chromebook ci sarebbe Lacros come browser di default, che potrebbe essere aggiornato separatamente dal sistema operativo, garantendo così update più veloci e tempestivi.

E se vi state chiedendo quanto “a breve” arriverà il nuovo browser, sappiate che dovrete aspettare davvero poco: secondo i report vedremo questi cambiamenti già con ChromeOS 116, che arriverà tra fine agosto e inizio settembre. Non è ancora chiaro se l’aggiornamento renderà Lacros il browser predefinito o se permetterà semplicemente di usarlo, ma in ogni caso dovremo attendere solo poche settimane per poterlo scoprire.