Nella continua evoluzione delle sue funzionalità, Google Search potrebbe diventare un alleato prezioso per chiunque cerchi un rapido aiuto per valutare la correttezza grammaticale delle proprie frasi. Il sito 9to5Google, difatti, ha scoperto una nuova “funzione di controllo grammaticale” che fornisce suggerimenti sulla correttezza grammaticale di una data frase. Ad esempio, digitando “the quick brown fox jump over the lazy dog” nel motore di ricerca, Google evidenzierà che probabilmente si intendeva “jumps” al posto di “jump”.

Sebbene la maggior parte delle persone probabilmente non presti particolare attenzione alla grammatica delle proprie frasi di ricerca, sembra che questa nuova funzionalità abbia un obiettivo più ampio. Se una delle vostre frasi sembra errata mentre la digitate su un’app di messaggistica Google vi spronerà a fare un controllo con Google Search e il motivo di tutto questo interesse verso la grammatica è molto semplice: qualsiasi cosa stimoli più ricerche, è positiva per gli affari del colosso di Mountain View.

La funzione di controllo grammaticale si va ad unire a una lunga lista di strumenti integrati in Search, come il lancio dei dadi o il timer, i quali rendono Google molto più di un semplice motore di ricerca, facendolo diventare sempre più un’interfaccia atta a fornire una serie di funzioni, utili nella vita di tutti i giorni.

“Probabilmente otterrai un risultato di controllo grammaticale quando includi ‘controllo grammaticale’ nella tua ricerca o se Search capisce che vuoi un controllo grammaticale”.

Questo quanto recita la pagina di supporto di Google in merito alla nuova funzionalità. “L’output fornito dal controllo grammaticale verifica se la grammatica è corretta. Se non lo è, indica come correggere la frase. inoltre, può anche correggere gli errori di ortografia.”

Google, inoltre, afferma che questa funzione sfrutta alcuni “sistemi di intelligenza artificiale” ma avverte che potrebbe “non essere accurata al 100 percento, specialmente con frasi parziali”.

Tuttavia, dai primi test svolti, risulta che nelle frasi più complesse, il controllo grammaticale di Google Search mostra qualche limitazione. Ad esempio, la frase “my field has less blades of grass than my neighbor’s”, una frase che tecnicamente confonde le parole “less” e “fewer”, non ha generato una correzione in Google Search. Ma “my field has fewer grass than my neighbor’s” lo ha fatto.

Sebbene non sia ancora del tutto chiaro quando questa funzione di controllo grammaticale di Google Search sia stata introdotta (in molti sostengono che sia presente da oltre un mese) la pagina di supporto risulta essere online da due settimane.